¿Te ha pasado que llega el fin de semana, por fin juega tu equipo y, justo a la hora del partido, estás en la calle, en pleno tráfico o en un compromiso familiar que no pudiste cancelar?

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Tener este beneficio activo es clave, sobre todo ahora que la Liga 1 Te Apuesto 2026 entra en una etapa donde nadie regala nada.

En esta Fecha 8, Alianza Lima buscará consolidar su punta recibiendo a Juan Pablo II en Matute. Por su parte, el vigente campeón Universitario tendrá la difícil tarea de visitar la altura de Cajamarca para medirse ante Comerciantes Unidos. Mientras tanto, en Andahuaylas, Los Chankas recibirán a un Sporting Cristal que quiere seguir escalando posiciones.

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