El planeta se encuentra en un punto de inflexión. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), las emisiones globales de gases de efecto invernadero deben reducirse en alrededor del 42% para 2030, respecto a los niveles de 2019, con el fin de limitar el calentamiento global a 1.5 °C. Este escenario representa un llamado urgente a las empresas para actuar y cambiar el rumbo antes de que sea demasiado tarde.

En ese contexto, Toyota del Perú ha dado un paso decisivo al convertirse en la primera automotriz en integrarse a la red Perú Sostenible, reafirmando su liderazgo en movilidad sostenible, una apuesta que hoy es más una necesidad que una opción. “Ser parte de la Red Perú Sostenible es un paso natural dentro de nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y una oportunidad para generar impacto colectivo”. David Caro, gerente de Asuntos Corporativos de Toyota del Perú

Comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la empresa está alineada con la meta nacional de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030, para lo cual apuesta por una estrategia de múltiples opciones tecnológicas. Asimismo, asume un reto aún más ambicioso: alcanzar la carbono neutralidad en todo su ciclo de vida para el 2050, es decir, mantener un balance neto de cero emisiones de carbono.

La apuesta por la sostenibilidad no es nueva para la organización. Toyota del Perú lleva 16 años de innovación, pioneros en vehículos electrificados en el país. Desde 2009, ha evitado la emisión de más de 969 mil toneladas de CO₂, equivalente a la capacidad de captura de 1.700 hectáreas de bosques de selva baja.

Asimismo, es la primera automotriz del Perú en reportar y obtener el Certificado de Huella de Carbono Perú del Ministerio del Ambiente (Minam), recibiendo cuatro estrellas en 2023 por su compromiso con la reducción continua de emisiones.

Con la tecnología a su favor

Para avanzar hacia una movilidad más limpia, Toyota del Perú impulsa su estrategia de múltiples opciones tecnológicas que reducen las emisiones. A nivel global, cuenta con diversas alternativas adaptadas para las realidades de cada país.

En el caso particular de Perú, considerando la matriz energética actual y la limitada infraestructura de carga, las opciones de transición que más contribuyen a un transporte más sostenible son los automóviles a gas natural vehícular (GNV) que generan menos emisiones contaminantes que la gasolina y el diésel, y los vehículos híbridos eléctricos auto-recargables que combinan un motor de combustión y uno eléctrico, cuya batería se recarga automáticamente con el motor y el frenado regenerativo, reduciendo el consumo de combustible.

Estas son las mejores alternativas mientras avanzamos hacia una movilidad 100 % eléctrica y de otras tecnologías sostenibles. El objetivo está trazado: Toyota del Perú seguirá avanzando hacia una movilidad de cero emisiones, reafirmando su compromiso con un transporte más responsable y un futuro sostenible.

Reportaje publicitario