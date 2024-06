RAM nace hace más de 100 años bajo el paraguas de Dodge, ícono de la industria automotriz norteamericana. A partir de entonces, RAM evolucionó y desde hace 14 años brilla por luz propia con uno de los portafolios de pick ups más completo del mercado automotriz.

El concepto de la marca se basa en su fuerza y solo basta observar sus camionetas para comprobarlo. Ahora, con la nueva Rampage presentada el pasado miércoles 19 en el concesionario de Divemotor en Surquillo, RAM busca abarcar un nuevo público que tal vez no consideraría una camioneta con tolva, pero que con este nuevo modelo obtiene una pick up que se siente como una SUV, ideal para cualquier terreno dentro y fuera de la ciudad.

Potencia y comodidad

La nueva Rampage cuenta con el legado de los American muscle de Dodge y tiene un motor 2.0 L Turbo Gasolina de 268 HP, que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 6,9 segundos. También cuenta con una transmisión automática de 9 velocidades con tracción 4x4, que dependiendo del terreno, puede cambiar automáticamente a tracción 4x2 para un consumo más eficiente del combustible, entre otras modalidades de manejo.

Al subirse al vehículo, lo que más sorprende es cómo toda esta potencia parece una fuerza oculta lista para estallar, ya que la pick up se siente como una SUV. Harold Sánchez, Analista de productos RAM de Divemotor, cuenta que esto es debido a sus dimensiones medianas y su suspensión superior, que permite un manejo muy parecido al de una SUV.

“La nueva Rampage viene a competir en el segmento de las pick up de tamaño mediano. Además, tiene la comodidad y tecnología de una SUV premium, pero esta camioneta tiene más equipamiento que otras de su gama y muchas SUV. Considerarla sería decidir por la opción más versátil”, agrega Harold Sánchez.

Espíritu de aventura

Sin duda, el poder de la Rampage se siente más en la naturaleza, algo que sabe muy bien Hugo García, el nuevo embajador de la marca. El destacado deportista de ciclismo de montaña contó en la presentación que se fue con la camioneta a Huaraz y no pudo estar más contento con su desempeño.

“Estoy enamorado de la camioneta. Me sorprendió lo rápido y cómoda que es para ser una pick up. Tiene la potencia y agresividad que permite llevarla a donde quieras y tiene el tamaño ideal, perfecta para Lima. Es una camioneta completa”, declaró.

Otro aspecto a destacar de la Rampage es su tolva. Esta cuenta con una capacidad volumétrica de 980 litros, una capacidad de carga de 750 kg, una capacidad de remolque de 400 kg y ganchos de fijación superior e inferior: el compañero ideal para cualquier espíritu aventurero sin límites.

Para garantizar la seguridad y robustez en cualquier recorrido, la Rampage tiene una plataforma Small Wide compuesta en un 86% de acero de alta y ultra resistencia. Además, su sistema ADAS cuenta con detección de tráfico cruzado, monitoreo de punto ciego, sistema de permanencia en carril, entre otras funciones. La aventura en la Rampage no solo es sinónimo de adrenalina, también lo es de seguridad.

Única en la región

La Rampage fue fabricada en Brasil y fue pensada para Latinoamérica. Tuvo más de 1,2 millones de horas de desarrollo y la participación de 800 ingenieros y técnicos de la región, con el respaldo del equipo RAM en Estados Unidos.

Entretenimiento y potencial

Para hacer los recorridos por el Perú o de las calles de Lima más entretenidos, la Rampage cuenta con una Central Multimedia de 12,3′' (uno de los más grande del segmento pick up) con funciones Apple Carplay y Android Auto. Su sistema de audio Harman Kardon también eleva la experiencia sonora y, sobre todo, la adrenalina que significa manejar una camioneta potente.

“RAM es sinónimo de fuerza. Con esta camioneta puedes hacer lo que quieras, irte a cualquier lugar, pasear con la familia, etc. Invitamos a todos a realizar una prueba de manejo y que antes de una SUV consideren una pick up: por dentro no van a sentir la diferencia”, cuenta Mike Pariamachi, Gerente de Negocio Autos de Divemotor.

El gerente agrega que la nueva Rampage contribuirá a lograr el objetivo de la marca de crecer entre un 10% y 12% este año. También destacó el servicio posventa de Divemotor, empresa peruana detrás de la distribución que tiene más de 30 años en el mercado y 28 sucursales a nivel nacional.

El nuevo Rampage está disponible desde $39,990 o S/150,362 y puede ser tuyo con tres años de garantía o 100.00 km y mantenimiento cada 7.500 km o 12 meses. En Perú está disponibles en siete colores y en sus tres versiones: Rampage Bighorn, Rampage Laramie y Rampage R/T.

Para más información, ingresa a https://www.ram.com/pe/rampage.html.

REPORTAJE PUBLICITARIO