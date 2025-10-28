En diversas naciones del mundo, los relojes se ajustan con cada cambio de estación para optimizar el uso de la luz natural. No obstante, Perú conserva un mismo horario durante todo el año, sin realizar modificaciones estacionales. A continuación, te contaremos por qué en nuestro país no se da este fenómeno, en comparación a Estados Unidos y España, por ejemplo.

Alrededor de 70 países ajustan sus relojes, adelantando o atrasando una hora según el hemisferio en el que se encuentren. En cambio, las naciones cercanas al Ecuador mantienen un horario constante durante todo el año, ya que sus variaciones climáticas son mínimas.

En toda Centroamérica y en gran parte de Sudamérica no se aplica el cambio de horario. Varias de estas naciones lo implementaron en algún momento, pero posteriormente regresaron a su horario estándar GMT.

Cambio de horario en Estados Unidos y España: ¿Por qué en el Perú no se da este fenómeno?

Cercanía al ecuador: La ubicación de Perú, tan cercana al ecuador, hace que los días y las noches se sucedan con una regularidad casi continua a lo largo del año. Las variaciones en la luz solar entre estaciones son tan leves que ajustar el reloj apenas supondría un beneficio perceptible, dejando en evidencia que la naturaleza del país dicta su propio ritmo.

Repercusiones económicas y sociales: Modificar los relojes no solo altera la rutina diaria de la gente, sino que también puede generar confusión generalizada. A esto se suman los gastos asociados a planificar, instaurar y comunicar estos cambios, lo que convierte la medida en un desafío tanto para el Estado como para las empresas, con beneficios que muchas veces resultan cuestionables.

Ahorro de energía: En los países situados en latitudes elevadas, adelantar o atrasar el reloj puede traducirse en un ahorro notable de electricidad, ya que sus días y noches cambian drásticamente con las estaciones. En cambio, en lugares próximos al ecuador, como Perú, la luz del día se mantiene casi uniforme todo el año, por lo que los beneficios energéticos de este ajuste resultan casi imperceptibles.

Cuál es el objetivo del cambio de horario

La principal razón para realizar el cambio de horario es el ahorro de consumo de energía, ya que adelantando los relojes una hora, amanece más temprano y se reajustan los horarios de la población a las horas de luz natural. Sin embargo, cada vez más territorios derogan la medida y debaten si es que la práctica es funcional o no.

Por qué el cambio de horario es una medida impopular

En 2018, la Comisión Europea realizó una consulta ciudadana para conocer la opinión sobre el cambio de horario, y de los 4,6 millones de participantes, más del 80 % se manifestó en contra de esta medida.

A pesar de ello, al igual que en España, los habitantes deberán continuar ajustando sus relojes hasta 2026, según lo establecido en el Real Decreto 236/2002, que obliga a realizar modificaciones de horario cada cinco años.