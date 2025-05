El próximo miércoles 14 de mayo, a modo de protesta por la disconformidad ante las medidas utilizadas por la presidenta Dina Boluarte para combatir la criminalidad, se realizará un paro a nivel nacional. A propósito de ello, ¿el gremio de transportistas también acatará esta medida?

Este reclamo, que surgió tras el asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz, provincia de La Libertad, fue impulsada en diversos ámbitos, incluyendo al Comité de Gremios de Transportistas del Perú.

No obstante, no todos los transportistas han decidido unirse a la paralización, que, entre sus demandas, incluye que la presidenta ponga su cargo a disposición y la implementación del referéndum de 2018, que no permite que un congresista sea reelegido.

El próximo 14 de mayo se realizará un paro a nivel nacional.

En una entrevista con Infobae Perú, Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), comentó que los transportistas urbanos y formales de su sector aún no han tomado una decisión respecto a la paralización.

“Nosotros convocamos las paralizaciones para dialogar con las autoridades, ya sea como amigos o como opositores. Sin embargo, el propósito principal siempre ha sido ese. En el marco de ese diálogo, y tomando en cuenta la última paralización del 10 de abril que convocamos, el sector del transporte urbano accedió a participar en el diálogo, lo que permitió la apertura de una mesa en el Congreso. Allí se lograron algunos acuerdos y se firmó un acta”, explicó Valeriano.

Asimismo, el presidente de Anitra agregó: “En esa acta se establece un plazo de 30 días calendario, que le damos a la autoridad para que nos presenten informes sobre las medidas que han tomado para reducir la criminalidad y qué acciones están implementando en cuanto a normas. Es importante recordar que están trabajando en conjunto los tres poderes del Estado”.

Debido a esto, los representantes del sector se juntarán el lunes 12 de mayo para tomar una decisión sobre su participación en el paro nacional. También se contempla la alternativa de convocar un paro en una jornada diferente.

“No se tomarán decisiones sin un análisis previo, pero, por ahora, no podemos pronunciarnos ni adherir a un paro, ya que seguimos en conversaciones y se tomaron acuerdos con los participantes del gremio del transporte urbano. En cuanto a nuestra decisión, si llegamos a convocar una paralización, la anunciaremos en su debido momento”, comentó.

Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, anunció que su gremio apoyará el paro previsto para el 14 de mayo. Según explicó, se espera que alrededor de 20 mil conductores detengan sus actividades para sumarse a la protesta.

“Estamos visitando el interior del país. Vamos a ir a Arequipa, Juliaca y Puno. Ya visitamos diversos sectores de Lima. Para convocar a la mayor cantidad de gente. Ahora no solo somos los transportistas, sino todos los sectores, como profesores, alumnos de diferentes universidades, mercados, Gamarra, Mesa Redonda, Malvinas, colegios, padres de familia, Apafas y otras organizaciones sindicales, como CGTP, SUTEP, FENATE, PERÚ CUT”, dijo Campos.

Gamarra también se suma al paro

Los comerciantes de Gamarra oficializaron su decisión de participar en la marcha del 14 de mayo, argumentando que también sufren casos de extorsión que afectan la zona desde hace tiempo atrás.

Carlos Choque, integrante del Comité contra la Extorsión y Sicariato del emporio, explicó que, tras una conversación con los principales dirigentes del sector, dieron su palabra de participar de la paralización.