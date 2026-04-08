¡Lo último! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó al público que este viernes 10 de abril se dará un corte masivo del servicio de agua potable en distintas zonas de la capital, Lima Metropolitana.

Sedapal informó a través de un comunicado que estos cortes programados tienen como objetivo mejorar el servicio, al emplearse para realizar trabajos de mantenimiento, limpieza, reparación y demás.

¿Qué distritos y zonas se verán afectadas por el corte de agua?

De acuerdo con lo anunciado por Sedapal, solo se verán afectados ciertos sectores y distritos, por lo que se pide al público en general que revise a detalle los reportes e información compartida, a continuación:

Corte de agua el viernes 10 de abril:

Breña (10 a. m. - 10 p. m.)

Urb. Chacra Colorada, Cercado, C.R. Breña

Cuadrante: Av. Zorritos, av. Alfonso Ugarte, plaza Bolognesi, av. Arica, jr. Gral. Varela, jr. Huántar y todas las calles interiores a este cuadrante

Ate (8 a. m. - 8 p. m.)

A. H. Señor de Muruhuay - Esquema Zevallos

A. H. Horacio Zevallos Grupo J

Calle D Mz. C, C1, E, D

Urb. Mayorazgo

Urb. La Merced

Inicio del corte: 12 m (viernes)

Finalización del corte: 1 a. m (sábado)

Lurigancho ( 8 a. m. - 8 p. m.)

A.H. Terrazas Santa María Matabuey - E_Carapongo Cuadrante:

A.H. Santa María Alta de Huachipa

Av. Los Claveles, Los Girasoles

Santa María de Huachipa

Asoc. Solidaridad

Asoc. Luis Bueno

Agrup. Familiar Cerro Santa María del Señor de Cachuy

San Juan de Lurigancho

A. H. Mártires del Periodismo ( 0 a. m. - 11:55 p. m.)

A.H. Mártires del Periodismo

Urb. San Ignacio

APV Santa Elizabeth I

APV Ganimedes

A. H. P.I. Nuevo Amanecer Sect Santa Rosa Ampliación

A. H. Fray Martín de Porres

A. H. 18 de Junio

Plaza Vea

Agru. El Trébol

A. H. Señor de Luren

A. H. P.I. Nuevo Amanecer Sector Paraíso

A. H. P.I. Nuevo Amanecer Sector Villa Florida

Agru. Señor de La Esperanza

A. H. 23 de Octubre

AF 31 de Marzo

AF 24 de Mayo

Agru. 18 de Junio

Hora: 10 a. m. - 11:55 p. m.

La Molina (parcialmente)

Área comprendida: Entre la av. La Fontana, av. La Universidad, jr. Las Tipuanas, av. Raúl Ferrero; límite con el A.H. Viña Alta; límite con urb. Las Lomas de La Molina Vieja 1era y 2da etapa; límite con coop. viv. Constructores; límite urb. Portada del Sol 3era etapa; límite urb. Praderas de La Molina, límite distrital Santiago de Surco.

Área comprendida: entre av. Melgarejo, límite distrital de Ate, límite distrital Cieneguilla, límite distrital Pachacamac, límite con el A.H. Huertos de La Molina y la av. La Molina.

Inicio del corte: 12 m (viernes)

Finalización del corte: 1 p. m (sábado)

Santa Anita (parcialmente)

Área comprendida: Entre av. De La Cultura, carretera Central, av. Colectora Industrial, av. Huancaray, urb. Los Chancas de Andahuaylas.

Inicio del corte: 12 m (viernes)

Finalización del corte: 1 a. m (sábado)