La humanidad ha experimentado en corto tiempo, un avance significativo de la tecnología reflejado en la instalación de equipos como el denominado router, por ejemplo, cuya funcionalidad nos permite hoy acceder a WiFi y generalmente está conectado a un módem. Con respecto a este importante dispositivo, la velocidad del Internet proveniente de dicha red inalámbrica, representa la vital característica que podría terminar aumentándose si le colocamos encima y hasta detrás, algunos objetos puntuales.

ESTE OBJETO COLOCADO ENCIMA DE ROUTER PODRÍA AUMENTAR LA VELOCIDAD DE TU INTERNET

Hoy el trabajo remoto todavía continúa llevándose a cabo en países que lo pusieron en práctica a partir de la implementación del confinamiento por la coyuntura sanitaria iniciada en 2020, siendo por ello vital que nuestra conexión a Internet sea óptima e ideal para la realización de diversas actividades con una rapidez que podría aumentar si colocas tanto encima como detrás de router que nos proporciona WiFi, estos objetos puntuales según lo precisan diversos portales especializados.

De acuerdo a la información compartida por el área de tecnología de Semana, la presencia de latas de bebidas o refrescos, antenas externas y reflectores ubicados estratégicamente para aportarle a tu red inalámbrica una mejora en la calidad y también optimización de cobertura que pretendes alcanzar cada vez que utilizas tu teléfono inteligente o computadora.

Con respecto al primero de los objetos mencionados, el medio colombiano destacado expone que se trata de una de las soluciones caseras más comunes, y si bien no representa un método profesional, el metal contenido actúa de manera similar al papel de aluminio, y terminaría reflejándose en mejora de alcance digital incluso redirigiéndose hacia áreas específicas del lugar donde estamos para recibir WiFi.

En ese sentido, también se destacan los tipos omnidireccionales y direccionales de antenas externas, que favorecen la conectividad a Internet en hogares y amplios espacios de oficina, mientras los otros aparatos ubicados detrás de dicho dispositivo te permiten enfocar la salida de señal hacia una zona alejada del propio router.

“Los reflectores pueden ser especialmente útiles en entornos con paredes gruesas o interferencias que afectan la calidad de la señal”, refiere Semana con respecto a su utilidad colocándose en la zona posterior de herramienta fundamental para estudiar y trabajar desde casa, y haciendo uso de equipos móviles o computadora.

LOS 3 OBJETOS QUE NO SE RECOMIENDAN COLOCAR CERCA A ROUTER YA QUE PODRÍAN RALENTIZAR TU INTERNET

El internet de casa se ha convertido con el transcurrir de los últimos años, en un bien preciado para todas aquellas personas que, sobre todo, llevan a cabo el denominado home-office, pero aún así muchas veces la conectividad proveniente del WiFi, tiende a volverse lenta sin aparente motivo, habiéndose encontrado que la cercanía del rúter con otros dispositivos es lo que finalmente interfiere y complican su funcionamiento.

Con respecto a ello, páginas como Applesfera, utilizan su medio digital para dar a conocer los nombres de aquellos aparatos que terminan por ralentizar la velocidad de conexión otorgada por dicha red inalámbrica, y lógicamente genera incomodidad en el usuario.

Por si quizá no lo sabías, el horno microondas es uno de los clásicos electrodomésticos de hogar que no podemos tener cerca a nuestro rúter ya que al operar en la misma frecuencia, sus ondas electromagnéticas impactan negativamente en las redes de 2,4 GHz, mientras los recordados teléfonos inalámbricos también originan la lentitud del WiFi recibido, tras ocupar el mismo espectro de las bandas que usa el propio dispositivo instalado normalmente cerca al televisor.

A continuación, te compartimos un listado compuesto por otros aparatos u objetos que desaceleran la cobertura del internet, y por ende dificultan la navegación por redes sociales u otras plataformas mediante computadora o celular:

MONITORES PARA BEBÉS

- Estos dispositivos suelen actuar en bandas de 2,4 GHz, y por lo tanto al igual que algunos de los mencionados líneas arriba, pueden generar interferencia para la señal del WiFi.

LUCES LED

- Emiten frecuencias de radio que interfieren con la señal, recomendando así los especialistas que puedas apostar por bombillas catalogadas como “Wi-Fi friendly”.

DISPOSITIVOS BLUETOOTH

- Accesorios como auriculares, teclados o ratones, también usan bandas de 2,4 GHz para enviar datos como parte de una técnica denominada como “Frequency hopping”.

Asimismo, y según comparte Applesfera, otros aparatos u objetos que debes evitar colocar cerca a tu rúter WiFi, son acuarios y espejos, estructuras metálicas, entre otros similares, cuyas características obligan a que tomes la decisión de alejarlos del esencial dispositivo que nos mantiene interconectados.