A mediados de agosto 2025, finalmente se llevó a cabo una nueva edición del exigente examen de admisión que desarrolla la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anualmente. En ese sentido, y tras darse a conocer la lista de ingresantes, hoy llama la atención la publicación de video donde conocido youtuber se convierte en viral compartiendo espacio con físico de la UCLA estadounidense, a fin de terminar resolviendo preguntas de la propia evaluación que rindieron miles de jóvenes peruanos hacia el octavo mes del año.

FÍSICO DE LA UCLA ES VIRAL RESOLVIENDO PREGUNTAS DEL EXAMEN DE ADMISIÓN 2025-2 DE LA UNI

Cada año, miles son los jóvenes peruanos que sueñan con ingresar a prestigiosas casas de estudio, siendo en esta ocasión particular la UNI aquella que llama la atención tras el desarrollo del Examen de Admisión 2025-2 cuyas preguntas se han vuelto virales gracias a Math Senpai.

El mencionado youtuber matemático hizo público el 29 de agosto, un video donde junto a su amigo físico de la Universidad de California como invitado, resuelve conjeturas entorno a dicha evaluación, y superando las 100 mil visualizaciones, evidenció momentos curiosos junto a él.

Con respecto al idioma, la viralización del contenido logró acentuarse ya que el profesional estadounidense no comprendía ciertas preguntas formuladas y descritas en Examen de Admisión 2025-2 de la UNI, pero más allá de la exigencia encontrada, finalmente haciendo uso de sus conocimientos, hasta tildó de fáciles algunas comprendidas.

“Considero que en otra oportunidad podrías darle un examen traducido al inglés, para que tu colega pueda analizar mejor los problemas y no se complique mucho en la lectura”, expresó uno de sus seguidores con respecto al video viral con más de 100 mil vistas, sin embargo, Math Senpai le respondió de manera puntual, que su amigo físico de la UCLA “... está aprendiendo español y le pareció divertido leerlas en su idioma original”.

LA NUEVA CARRERA QUE OFRECE LA UNI DESDE EXAMEN DE ADMISIÓN 2025-2

El sueño de convertirte en el mejor ingeniero o arquitecto del país, puede empezarse a hacerse realidad tras realización de prueba general que dicha casa de estudios planteó nuevamente, y permitió evaluar a miles de jóvenes entre el 13 y 17 de agosto.

A propósito del Examen de Admisión 2025-2 al cual pudiste postular inscribiéndote del 1 al 31 de julio, la UNI ha brindado información referente a nueva carrera profesional disponible desde el venidero año, y la cantidad de vacantes otorgadas.

Hoy Urbanismo es la especialidad que se suma a las otras 30 ya existentes, y que desde el 2026 puedes empezar a estudiar a fin de poder prepararte y terminar ciclos teniendo la capacidad de “afrontar desafíos sobre organización territorial y el tratamiento del espacio a nivel de planificación”.

Según lo detalla Rosario Pacheco Acero como rectora de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes (FAUA) de la UNI, esta incorporación a currículo, representa una necesidad institucional desde los años 60 incluso cuando la división académica "cobijó al Instituto de Planificación de Lima (IPL)" convocando a varios expertos nacionales e internacionales del rubro.

Asimismo, y entorno a dicha nueva carrera anunciada por la prestigiosa casa de estudios peruana, te contamos que para el Examen de Admisión 2025-2 que se desarrolló el 11, 13 y 15 de agosto 2025, la especialidad otorga 30 vacantes, y de acuerdo a la Dra. Isis Bustamante Dueñas, directora de la Escuela Profesional de Urbanismo de la FAUA, constará de la siguiente cantidad de ciclos y cursos: