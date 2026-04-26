Por Redacción EC

No cabe duda de que el consumo de café se ha convertido en una práctica diaria para miles de personas en el mundo, ya sea con el objetivo de combatir el sueño, acelerar el metabolismo o simplemente porque les gusta su sabor. No obstante, durante años se ha generado controversia sobre el impacto que tiene en la salud de los seres humanos, debido a su relación que tiene con las enfermedades cardiacas por el efecto estimulante de la cafeína. Por otra parte, según especialistas afirman que el consumo adecuado puede beneficiar mucho al organismo gracias a su potente efecto antioxidante que muy pocas personas conocen. En ese contexto, una investigación reveló las razones por las que esta bebida influye de manera positiva en el organismo y la salud mental. De esta manera, este informe ha generado una serie de reacciones entre los seguidores, quienes se cuestionan acerca de los componentes y demás beneficios para lograr este estado de ánimo. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.