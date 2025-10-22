El tan esperado retiro de fondos AFP 2025 ya es una realidad. Miles de afiliados ya pueden acceder a su dinero siguiendo un cronograma publicado por la Asociación de AFP, el cual se organiza de acuerdo al último dígito o letra de su DNI.

Si planeas realizar tu solicitud, asegúrate de conocer la fecha exacta que te corresponde y los requisitos que debes tener listos. A continuación, te dejamos el cronograma completo y te contamos cómo realizar el trámite.

¿CUÁL ES EL CRONOGRAMA DE SOLICITUDES DEL RETIRO AFP 2025?

El registro de solicitudes empezó el pasado 21 de octubre para aquellos con una letra u otro carácter al final de su documento. A partir de allí, las fechas se organizan de forma escalonada:

DNI terminado en 0: 22 y 23 de octubre.

DNI terminado en 1: 24 y 27 de octubre.

DNI terminado en 2: 28 y 29 de octubre.

DNI terminado en 3: 30 y 31 de octubre.

DNI terminado en 4: 3 y 4 de noviembre.

DNI terminado en 5: 5 y 6 de noviembre.

DNI terminado en 6: 7 y 10 de noviembre.

DNI terminado en 7: 11 y 12 de noviembre.

DNI terminado en 8: 13 y 14 de noviembre.

DNI terminado en 9: 17 y 18 de noviembre.

¿QUÉ PASA SI NO REALIZO MI SOLICITUD EN LA FECHA QUE ME TOCA?

Si un afiliado no alcanza a presentar su solicitud durante el día que le corresponde según su número de DNI, podrá hacerlo nuevamente en una segunda fecha asignada para rezagados. Estas jornadas adicionales se distribuyen entre el 19 de noviembre y el 3 de diciembre, dependiendo del último dígito del documento.

DNI terminado en letra o carácter: 19 de noviembre

DNI terminado en 0: 20 de noviembre

DNI terminado en 1: 21 de noviembre

DNI terminado en 2: 24 de noviembre

DNI terminado en 3: 25 de noviembre

DNI terminado en 4: 26 de noviembre

DNI terminado en 5: 27 de noviembre

DNI terminado en 6: 28 de noviembre

DNI terminado en 7: 1 de diciembre

DNI terminado en 8: 2 de diciembre

DNI terminado en 9: 3 de diciembre

Además, quienes no puedan realizar el trámite en ninguna de estas fechas tendrán una última oportunidad durante el registro libre, que se habilitará del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026.

Cronograma de retiro de dinero de AFP

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL RETIRO AFP 2025?

El retiro podrá solicitarlo todo afiliado que cuente con una cuenta activa en cualquier AFP, sin importar si continúa aportando o si dejó de hacerlo. Los montos a retirar podrán ser parciales o totales hasta un máximo de 4 UIT (S/21.400). El depósito se efectuará en cuatro armadas, con intervalos de 30 días calendario entre cada entrega, a partir de la fecha de registro de la solicitud.

¿CÓMO HACER LA SOLICITUD DE RETIRO PASO A PASO?

El trámite se realiza de forma virtual y directamente desde la página web de la AFP correspondiente. El afiliado debe:

Ingresar a la plataforma oficial de su AFP. Completar el formulario con sus datos personales y bancarios. Enviar la solicitud solo en las fechas asignadas según el cronograma, entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m.

A continuación, te compartimos los enlaces oficiales de cada administradora, donde podrás realizar la solicitud: