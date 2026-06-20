A lo largo de los años, las misiones Apolo de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio llevaron astronautas a la Luna entre 1969 y 1972, realizando seis alunizajes. Además de lograr la llegada de los primeros humanos a la superficie lunar, permitieron recolectar muestras y desarrollar experimentos que ampliaron el conocimiento sobre este satélite y el espacio. Sin embargo, desde la NASA han dado a conocer el hallazgo de restos de naves espaciales, satélites y sondas en esta zona, lo que ha llevado a que sea conocida popularmente como un “cementerio” espacial. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ HALLÓ LA NASA EN LA SUPERFICIE DE LA LUNA?

Según la Oficina de Historia de la NASA, más de 70 naves espaciales han sido hallados en la superficie lunar debido a impactos o accidentes de misiones de exploración. Entre los restos más representativos destacan las etapas de descenso de los módulos lunares de las misiones Apolo, que continúan en los lugares donde los astronautas alunizaron entre 1969 y 1972. Por su parte, Brian Odom, historiador de la NASA, afirmó que estos restos de las misiones espaciales son testimonios materiales de la llegada de la humanidad a otro mundo y representan uno de los mayores logros tecnológicos de la humanidad, convirtiéndose en una especie de museo de la exploración espacial, conforme comparte la plataforma Perfil.

¿QUÉ ENCONTRÓ EL ROVER CURIOSITY EN MARTE?

En mayo de 2024, se produjo un descubrimiento por azar, cuando el rover Curiosity, que pesa casi 900 kilogramos, se desplazaba por el canal Gediz Vallis, una zona con una rica historia geológica. Durante su recorrido, pasó sobre una roca que, al romperse, mostró una estructura cristalina de un intenso color amarillo. Ante ello, la NASA empezó a examinar la composición de dicho material, señalando que se trataba de azufre elemental puro, difícil de encontrar en la Tierra.

De esta manera, los expertos estudiaron cómo esta sustancia se formó en el planeta rojo, resaltando la relevancia de este descubrimiento. “Encontrar un campo de piedras hechas de azufre puro es como encontrar un oasis en el desierto. No debería estar ahí, por eso ahora tenemos que explicarlo. Descubrir cosas extrañas e inesperadas es lo que hace que la exploración planetaria sea tan emocionante”, explicó en un comunicado de la agencia espacial estadounidense, Ashwin Vasavada, científico del proyecto, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.