Por Redacción EC

A lo largo de los años, las misiones Apolo de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio llevaron astronautas a la Luna entre 1969 y 1972, realizando seis alunizajes. Además de lograr la llegada de los primeros humanos a la superficie lunar, permitieron recolectar muestras y desarrollar experimentos que ampliaron el conocimiento sobre este satélite y el espacio. Sin embargo, desde la NASA han dado a conocer el hallazgo de restos de naves espaciales, satélites y sondas en esta zona, lo que ha llevado a que sea conocida popularmente como un “cementerio” espacial. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.