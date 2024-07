Hace más de 7 años acabó la octava temporada de “Al Fondo Hay Sitio” (AFHS) que protagonizaron durante varios periodos reconocidas actrices como Irma Maury, quien precisamente es recordada con cariño por interpretar con éxito a la esposa de ‘Don Gilberto’. Tras el retorno de la teleserie a mediados de 2022, llamó la atención que una gran cantidad de los entrañables personajes, no volvieran a aparecer en escena, siendo ‘Doña Nelly’ aquella figura de América TV que terminaría apartándose por un paro cardiaco luego de enterarse que ganó millonario premio en lotería. A partir de entonces, el clamor popular la pide aún de vuelta en AFHS, y ella revela el verdadero motivo de su alejamiento.

¿POR QUÉ IRMA MAURY SE ALEJÓ DE AFHS? ESTO REVELÓ LA PRIMERA ACTRIZ PERUANA LUEGO DE MÁS DE 7 AÑOS

Pese a su carácter, estilo renegón y constantes enfrentamientos con la familia ‘Maldini’, ‘Doña Nelly’ interpretado por Irma Maury durante 5 años, se convirtió en uno de los personajes más queridos de AFHS, sin embargo, su fallecimiento caló hondo en un público que hoy continúa pidiendo retorno en medio de recientes capítulos de la temporada 11 donde aparentemente quiere asustar a ‘Francesca’ desde el más allá.

Vía América TV, la primera actriz peruana demostró todo su talento para escenificar con éxito a la matriarca de los ‘Gonzáles’, dejando una huella imborrable en el corazón de los seguidores de la popular teleserie.

La sexta temporada de AFHS llevada a cabo durante el 2014, precisamente, acabaría teniendo como hecho fatídico la muerte de ‘Doña Nelly’ tras sufrir un paro cardiaco producto del impacto que le produjo saberse millonaria, y por lo cual hoy Irma Maury vuelve a referirse con respecto a su abrupta salida.

“Porque pensé un poco más en mí, en que ya me estaba alejando mucho de mi familia”, le respondió a la ‘Chola Chabuca’ durante entrevista concedida para “El Reventonazo” y emitida el sábado 6 de julio, acerca de la razón fundamental que la llevó a tomar la decisión de apartarse de la exitosa teleserie luego de 5 años como una de sus figuras estelares.

En virtud a la respuesta brindada sobre su alejamiento de AFHS, Irma Maury con la vox entrecortada refiere puntualmente que “quería descansar”, y lo necesitaba para disfrutar “de todo lo que quería hacer, porque a veces por el trabajo te agobias y no puedes estar en muchos sitios”.

Asimismo, revela también que tanto era el tiempo grabando como intérprete de ‘Doña Nelly’ que hasta temía que sus perros no la reconocieran, “ya que estaba todo el día trabajando” en la ficción para la cual laboró entre el 2009 y fines de 2014.

¿QUÉ DIJO IRMA MAURY SOBRE LA POSIBILIDAD DE RETORNAR A AFHS?

El recuerdo de ‘Doña Nelly’ sigue vivo para Gigio Aranda y compañía, quienes habiendo superado los 400 capítulos desde el retorno de AFHS en 2022, decidieron incluirla mediante su retrato en las divertidas escenas de la temporada 11.

Hoy Irma Maury confiesa que pese a la decisión tomada hace varios años, no descarta retornar a AFHS, pero a través de “otro personaje claro, de repente, podría ser”, entusiasmando así a los fans que la vieron fallecer en la puerta de su casa de manera tan abrupta como intempestiva.

“Yo no he cerrado las puertas de ninguna parte, pero a mí no me han dicho nada de ningún otro personaje”, termina manifestando la popular ‘Palomita’ de ‘Don Gilberto’ en “El Reventonazo de la Chola” sobre la posibilidad de un eventual retorno a AFHS durante esta o venideras temporadas con 74 años a cuestas.

HORARIO Y DÓNDE VER LA TEMPORADA 11 DE AFHS POR AMÉRICA TV

América TV emite por tercer año consecutivo las divertidas incidencias ocurridas entorno a los ‘Gonzales’ y ‘Maldini’ que habitan una de las zonas residenciales más exclusivas de Lima, y hoy continúan discrepando teniendo como protagonistas a ‘Francesca’, ‘Tito’, entre otros personajes.

Con respecto a la emisión de la temporada 11 de AFHS, podemos resaltar que de acuerdo a información oficial, el horario sigue siendo el mismo de la novena y décima mediante las cuales retornaron a la pantalla chica, es decir, a partir de las 8.40 pm mediante Canal 4 en señal abierta, y a nivel nacional.

De lunes a viernes también puedes ver cada capítulo de AFHS mediante América tvGO de manera gratuita, en vivo, y solo disponible para Perú, mientras las repeticiones vía YouTube, y hasta avances por medio de otras redes sociales.