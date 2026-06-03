Por Redacción EC

Mantener una alimentación saludable implica incorporar alimentos capaces de aportar los nutrientes que el organismo necesita para funcionar correctamente. En ese objetivo, algunas frutas y verduras destacan por su concentración de vitaminas, minerales y otros compuestos esenciales que contribuyen al bienestar general y a la prevención de enfermedades. Precisamente, un estudio difundido por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) evaluó decenas de alimentos en función de su densidad nutricional, es decir, la cantidad de nutrientes beneficiosos que ofrecen en relación con su contenido calórico. El análisis permitió identificar cuáles son los productos más completos desde el punto de vista nutricional y establecer una clasificación basada en criterios científicos. Aunque han transcurrido más de diez años desde la publicación de esta investigación, sus resultados continúan siendo una referencia en el ámbito de la nutrición. Entre los alimentos evaluados, uno logró sobresalir por encima del resto gracias a su elevado aporte de nutrientes esenciales, convirtiéndose en uno de los vegetales mejor posicionados dentro de este reconocido ranking.