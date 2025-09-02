Llegó septiembre 2025 y, con ello, una serie de festividades y celebraciones que invitan a la población a organizarse y prepararse para las actividades propias de este mes. En ese sentido, se aproxima una de las estaciones del año más esperadas por muchos peruanos: la primavera. Durante esta época, es común apreciar el florecimiento de las plantas y el crecimiento de diversas especies, mientras que muchas parejas mantienen la tradición de obsequiar las populares ‘flores amarillas’, símbolo de alegría, optimismo y felicidad. Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció que el inicio de dicha temporada se espera días con mayor brillo solar y el ligero aumento en la temperatura. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO LLEGA LA PRIMAVERA EN PERÚ?

A poco de finalizar el invierno en nuestro país, se prevé que durante estos días los vientos del sur incrementen la humedad, generen neblinas y provoquen una baja en las temperaturas principalmente en las noches. Sin embargo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la primavera comenzará oficialmente el lunes 22 de septiembre a la 1:00 p. m., lo cual coincide con el equinoccio de primavera en el hemisferio sur. Es decir, esto se produce cuando el Sol se ubica de manera directa sobre el ecuador de la Tierra, generando que el día y la noche tengan prácticamente la misma duración.

El Senamhi anunció que el inicio de la primavera será este lunes 22 de septiembre a la 1:00 p. m. en nuestro país.

Por su parte, de acuerdo con el experto en meteorología Erick Rojas, en primavera los días presentan un mayor brillo solar, especialmente en los distritos ubicados en Lima Norte y Lima Este. De esta manera, el Senamhi instó a la ciudadanía a tomar sus precauciones ante los posibles cambios bruscos, así como a mantenerse informados a través de los avisos oficiales sobre las próximas condiciones meteorológicas en la capital y otras partes del país. Es importante mencionar que dicha estación en Perú tiene una duración de casi tres meses, por lo que el próximo 21 de diciembre de 2025 inicia oficialmente el verano.

¿POR QUÉ SE REGALAN ‘FLORES AMARILLAS’ EN PRIMAVERA?

A raíz de la tendencia que surgió en TikTok, la mayoría de las personas suelen regalar flores amarillas en el mes de septiembre. En América Latina se hizo popular realizar esta acción con las familias, amistades y en algunos casos con desconocidos. El día principal para regalarlas es en septiembre, fecha en el calendario que indica la llegada de la primavera en el hemisferio sur y mediante las cuales se obsequian para darle la bienvenida a esta etapa con una actitud positiva. Además, es importante mencionar que otros de los países que comparten esta tendencia son: Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay, Brasil y Ecuador y México.