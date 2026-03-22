La Semana Santa 2026, una de las festividades religiosas más esperadas por miles de personas en el mundo, representa para muchos la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, lo cual simboliza la redención de los pecados y la esperanza de la vida eterna. Por lo general, durante la “Semana Mayor” en Perú, se realizan procesiones, el Vía Crucis, la visita a las siete iglesias y, además, algunas personas optan por abstenerse de consumir carne roja en determinados días. Sin embargo, en medio de las celebraciones, otros aprovechan el feriado largo para viajar a los destinos turísticos del país, con el objetivo de alejarse de la rutina laboral o académica. De hecho, en esta época del año, la demanda de transporte y alojamiento en hoteles es muy alta, por lo que recomiendan reservar con anticipación para evitar inconvenientes. Es así que, al margen de las actividades, estos días invitan a recordar los últimos días de la vida del Hijo de Dios y a reflexionar sobre su mensaje. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO INICIA LA SEMANA SANTA 2026 EN PERÚ?

La Semana Santa 2026 inicia oficialmente este domingo 29 de marzo con la celebración del Domingo de Ramos, en la que se conmemora la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, y finaliza el 5 de abril con el Domingo de Resurrección. En el Perú, de acuerdo con el calendario nacional, la población podrá disfrutar de un feriado largo el jueves 2 y viernes 3 de abril, correspondiente a estas festividades religiosas. A su vez, el sábado 4 y domingo 5 del mismo mes serán considerados como días no laborables para los trabajadores del sector público. Este periodo de descanso figura entre los más extensos del año, por lo que, los empleados deben ser remunerados conforme a la normativa laboral vigente. Durante estas fechas, muchas empresas dejan de operar, mientras que otras personas aprovechan para movilizarse a otras ciudades del país, donde se realizan actividades alusivas a la efeméride. A continuación, te presentamos los demás feriados oficiales para este 2026:

Jueves 02 de abril : Semana Santa

: Semana Santa Viernes 3 de abril : Semana Santa

: Semana Santa Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

¿QUÉ SE CONMEMORA EN JUEVES SANTO?

Durante la Semana Santa, una de las conmemoraciones más importantes del calendario litúrgico es el Jueves Santo que se celebrará el 2 de abril este 2026. Esta fecha representa un día de profunda significación religiosa y cultural en todo el territorio nacional, ya que se realizan diversas actividades que evidencian la devoción y el arraigado patrimonio que se vive en varios países en torno a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Asimismo, en esta jornada se rememora la Última Cena que Jesús compartió con sus apóstoles, así como la institución del sacramento de la Eucaristía. De hecho, en numerosas parroquias de distintas partes del mundo se realiza la emotiva ceremonia del lavatorio de pies, un acto que simboliza el servicio y la humildad, siguiendo el ejemplo de Jesús.

Además de esta significativa liturgia, una tradición profundamente arraigada en el Jueves Santo en países de Latinoamérica es la visita a las siete iglesias. Esta costumbre implica que los fieles recorran diferentes templos, realizando oraciones y meditando en cada una de las estaciones del Vía Crucis, en un ejercicio de reflexión espiritual y acompañamiento del camino de Jesús hacia la crucifixión.