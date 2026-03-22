Por Redacción EC

La Semana Santa 2026, una de las festividades religiosas más esperadas por miles de personas en el mundo, representa para muchos la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, lo cual simboliza la redención de los pecados y la esperanza de la vida eterna. Por lo general, durante la “Semana Mayor” en Perú, se realizan procesiones, el Vía Crucis, la visita a las siete iglesias y, además, algunas personas optan por abstenerse de consumir carne roja en determinados días. Sin embargo, en medio de las celebraciones, otros aprovechan el feriado largo para viajar a los destinos turísticos del país, con el objetivo de alejarse de la rutina laboral o académica. De hecho, en esta época del año, la demanda de transporte y alojamiento en hoteles es muy alta, por lo que recomiendan reservar con anticipación para evitar inconvenientes. Es así que, al margen de las actividades, estos días invitan a recordar los últimos días de la vida del Hijo de Dios y a reflexionar sobre su mensaje. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.