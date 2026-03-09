Resumen

Aquí te contamos las fechas exactas en las que inicia Semana Santa este 2026 en Perú y también lo más importante de estos días. (Foto: Gemini)
Por Paolo Valdivia

La Semana Santa es una de las celebraciones religiosas más importantes del calendario cristiano y en Perú se vive con especial intensidad. En 2026, esta festividad se celebrará desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril, días en los que millones de fieles recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Durante esta semana se realizan procesiones, misas, representaciones religiosas y diversas tradiciones culturales que forman parte de la identidad peruana. Además del significado espiritual, la Semana Santa también genera un gran movimiento turístico en distintas regiones del país. Ciudades históricas, iglesias coloniales y pueblos con profundas raíces religiosas se convierten en escenarios de celebraciones multitudinarias. En muchas localidades, las familias aprovechan para reunirse, reflexionar y participar en actividades litúrgicas. También es un momento importante para el descanso, ya que algunos días son feriados nacionales. Por esta razón, miles de personas organizan viajes o peregrinaciones. A lo largo de los años, la Semana Santa se ha consolidado como un periodo que combina fe, tradición y cultura. Aquí te contamos todo lo que tienes que saber sobre la celebración de Semana Santa en Perú este 2026.

