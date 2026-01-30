Hoy la importancia de usar correctamente dispositivos móviles, termina trascendiendo fronteras, y es que la vida útil de todo equipo inteligente no solo va de la mano de una buena marca, sino también la práctica de acciones recomendadas a fin de prolongarla. En esta ocasión vamos a referirnos a la limpieza de celular como aquel paso que debes llevar a cabo de manera externa, y especialistas aconsejan realizarla cada cierto tiempo empleando productos muy particulares para evitar dañarlo.

¿CADA CUÁNTO TIEMPO DEBO REALIZARLE LIMPIEZA A MI CELULAR?

A diario, el uso de celulares resulta fundamental, y para comunicarnos con el resto del mundo si tenemos a nuestro equipo en buenas condiciones tras realizarle recomendada limpieza diaria.

De acuerdo a lo manifestado por diversos especialistas, al menos una vez al día debes asear tu dispositivo móvil con la finalidad de reducir tanto la acumulación de bacterias como una suciedad que puede combatirse llevando a cabo algunas de las siguientes acciones:

Antes de efectuar la limpieza, apaga tu celular y desconéctalo de cualquier cable o cargador .

. Usa un paño de microfibra apenas humedecido con agua y alcohol (preferiblemente isopropílico), y evita empaparlo .

. Limpia de manera suave tanto la pantalla como los bordes y la parte trasera .

. No uses productos abrasivos, limpiadores domésticos ni le apliques líquidos de manera directa.

Asimismo, y con la finalidad de mantenerlo operativo prolongando vida útil, préstale atención a sus puertos y ranuras a fin de terminar evitando la entrada de humedad, y mediante la limpieza, eliminar la mayor parte de bacterias acumuladas.

¿POR QUÉ DEBES REINICIAR TU DISPOSITIVO MÓVIL AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, SEGÚN EL NSA?

Así como tantos otros objetos que cuidamos con esmero, los llamados celulares también deben formar parte de tu listado de prioridades, buscando prolongar así el tiempo que podamos utilizarlos, y en esa línea poder protegerlos también de amenazas cibernéticas, según exponen especialistas del NSA.

De acuerdo a información compartida mediante guía virtual “Mejores prácticas para dispositivos móviles”, la razón fundamental por la cual debes reiniciar tu equipo al menos una vez a la semana, radica en la contención que necesita ante eventuales ataques de hackers, por ejemplo, impidiéndoles de esa forma, y tanto para sistema operativo Android o iOS, la posibilidad de acceder a información confidencial.

Asimismo, y como parte de otras recomendaciones brindadas por el NSA de Estados Unidos, lo que debes hacer para mantener protegido a tu celular, es actualizar software de manera permanente, usar contraseñas fuertes y únicas, y también “configurar el dispositivo para bloquear automáticamente después de 5 minutos”.

“Evite usar Wi-Fi público para transacciones sensibles, y si debe hacerlo, utilice una red privada virtual (VPN) para cifrar sus datos”, indica la entidad de Gobierno estadounidense, manifestando además mediante guía que una práctica vital a fin de proteger tu dispositivo móvil, recae sobre las copias de seguridad cuya importancia radica en salvar datos y guardar información personal e íntima.

ESTAS 5 SEÑALES PUEDEN PREVENIRTE DEL MAL ESTADO DE TU CELULAR

Los años transcurren, pero el buen uso de la tecnología siempre nos hará recordar la aparición en escena de los llamados teléfonos inteligentes, también conocidos como smartphone, que funcionan con un sistema operativo móvil capaz de permitir comunicarnos mediante WhatsApp con personas de diversas partes del mundo, y también convertirse en nuestra libreta de apuntes, aunque pese a su resistencia, varios factores podrían terminar por perjudicarlo hasta malograrse.

Como varios objetos, los celulares de alta gama, por ejemplo, también suelen tener fecha de caducidad, y estropearse hasta que no haya chance ni de repararlo.

Si bien son resistentes, tampoco son eternos, tal y como lo revela Computer Hoy a partir de información brindada por ZDNet, portal especializado que proporciona estos 5 datos referentes a los problemas que puede reflejar un dispositivo móvil, y sin duda te ayudarán a identificar eventuales deterioros:

1- CARGA DE BATERÍA

- La poca duración de tu celular prendido es una señal de alerta, y más aún que lo estés cargando tantas veces durante el día.

2- LENTITUD DE SISTEMA

- El retraso en la apertura de aplicativos como WhatsApp, por ejemplo, o juegos también, es otra señal de alerta junto al congelamiento de páginas que hasta hace poco evidenciaban rapidez.

3- SOBRECALENTAMIENTO

- Si sientes caliente tu celular, pero de manera intensa y continua, ya no sería algo normal, sino más bien una de las tantas señales por las cuales deberías realizarle mantenimiento o simplemente hacer que lo revisen para salvarlo.

4- PANTALLA TÁCTIL

- Fallas presentadas por el digitalizador, también, integran el listado de señales de alerta que debes tomar en cuenta, y podrían haber sido causadas por problemas internos, entre otros como grietas o deformaciones.

5- CONEXIÓN A INTERNET

- Si tu teléfono inteligente presenta dificultades para conectarse a una red WiFi, por ejemplo, o pierde señal con facilidad pese a haberse realizado la conexión correcta, préstale mayor atención y trata de darle mantenimiento.

Otros de los problemas que se suman al listado de 5 señales de alerta resaltadas líneas arriba, tienen que ver con el hinchamiento de la batería debido al exceso de calor, el parpadeo de la propia pantalla táctil, reinicios aleatorios, entre otros por los cuales debes actuar de inmediato, llevando a cabo previo a una revisión con técnico especializado, la generación de copia de seguridad donde figuren todos tus datos almacenados.