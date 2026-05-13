Una disposición emitida en una ciudad del norte peruano ha establecido nuevas condiciones para la crianza de mascotas dentro de inmuebles particulares. La normativa determina un máximo permitido de dos animales domésticos por vivienda y contempla castigos económicos para quienes incumplan esta restricción sin la autorización correspondiente. De acuerdo con lo dispuesto por las autoridades locales, las personas que excedan el número permitido podrían enfrentar penalidades que superan los mil soles, como parte de las medidas orientadas a regular la convivencia vecinal y la tenencia responsable de animales. A continuación, te contamos todos los detalles sobre esta situación que preocupa a miles de peruanos. Además, te explicamos otros aspectos relevantes de dicha normativa que genera polémica en redes.

¿Más de dos mascotas en casa? Esta es la multa que deberás pagar por desobedecer polémica norma

La Municipalidad Provincial de Chiclayo dio luz verde una ordenanza (N.° 02-2024-MPCH/A) que establece nuevas reglas para la tenencia de perros y gatos en zonas residenciales. La medida incorpora inspecciones, controles y la creación de un registro obligatorio para ordenar la convivencia y promover la tenencia responsable de mascotas.

En la ciudad de Chiclayo se ha establecido una normativa que regula la cantidad de animales domésticos permitidos por hogar, fijando un límite de hasta dos mascotas entre perros y gatos por vivienda.

En caso de que una familia desee mantener un tercer animal, deberá gestionar una autorización especial ante la municipalidad correspondiente. Como parte del procedimiento, personal técnico realizará una evaluación en el domicilio para comprobar que existan condiciones adecuadas de espacio e higiene que garanticen el cuidado responsable de las mascotas.

¿Qué más debes saber sobre esta normativa?

La disposición municipal también contempla la obligación de inscribir a cada animal doméstico en el registro administrado por el servicio veterinario de la comuna.

Con este procedimiento, las autoridades locales buscan consolidar una base de datos actualizada de mascotas en los hogares, lo que facilitaría las acciones de supervisión sanitaria y permitiría identificar a las personas en caso de situaciones vinculadas a animales en el ámbito urbano de Chiclayo.

Cuida a tu mascota del frío: consejos clave para protegerla en invierno

Desde Purina, se comparten algunas pautas básicas para ayudar a perros y gatos a sobrellevar mejor esta temporada. Una de las principales recomendaciones es mantenerlos dentro de casa el mayor tiempo posible, en espacios secos y protegidos, donde puedan conservar una temperatura corporal estable.

También se sugiere prestar atención a su alimentación. En algunos casos, y siempre bajo orientación veterinaria, puede ser necesario ajustar ligeramente las porciones, ya que durante el frío los animales tienden a gastar más energía para mantenerse abrigados.

En cuanto a la higiene, lo ideal es no excederse con los baños: una vez al mes suele ser suficiente, utilizando agua tibia y en un ambiente cerrado para evitar que se enfríen.

Para las mascotas de edad avanzada, el movimiento suave dentro del hogar puede ayudar a mantener su movilidad, ya sea mediante caminatas cortas, estiramientos o incluso masajes que favorezcan la circulación.

Finalmente, el uso de ropa abrigadora, especialmente durante la noche, puede ser de gran ayuda, ya que en ese momento suelen cambiar de lugar de descanso y son más vulnerables a las bajas temperaturas.