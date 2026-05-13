Por Redacción EC

Una disposición emitida en una ciudad del norte peruano ha establecido nuevas condiciones para la crianza de mascotas dentro de inmuebles particulares. La normativa determina un máximo permitido de dos animales domésticos por vivienda y contempla castigos económicos para quienes incumplan esta restricción sin la autorización correspondiente. De acuerdo con lo dispuesto por las autoridades locales, las personas que excedan el número permitido podrían enfrentar penalidades que superan los mil soles, como parte de las medidas orientadas a regular la convivencia vecinal y la tenencia responsable de animales. A continuación, te contamos todos los detalles sobre esta situación que preocupa a miles de peruanos. Además, te explicamos otros aspectos relevantes de dicha normativa que genera polémica en redes.