Las celebraciones por los 205 años de la Independencia del Perú ya comenzaron a sentirse en distintas ciudades del país. Calles, plazas, instituciones y viviendas empiezan a lucir los colores rojo y blanco como parte de las actividades por Fiestas Patrias. Sin embargo, más allá del ambiente festivo, existe una disposición que deberán cumplir los vecinos del Cercado de Lima: colocar la bandera nacional en sus inmuebles dentro del plazo establecido por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Quienes incumplan esta obligación podrían enfrentar sanciones económicas que varían según la ubicación del predio y la falta cometida.

La bandera será obligatoria durante las celebraciones

La Municipalidad Metropolitana de Lima dispuso que, del 15 al 31 de julio, todas las viviendas, edificios y establecimientos comerciales del Cercado de Lima deberán exhibir la bandera del Perú como parte de las actividades por el aniversario patrio. La medida forma parte de las acciones orientadas a promover el respeto por los símbolos nacionales y fortalecer el civismo durante las festividades.

La disposición también precisa que únicamente podrá colocarse una bandera por predio y que esta deberá mantenerse en buenas condiciones. Asimismo, se establece que no podrá instalarse en ventanas, balcones o puertas, ya que deberá ubicarse en la parte superior central del inmueble.

Las multas por incumplir la norma

La ordenanza municipal contempla sanciones para quienes no respeten las disposiciones sobre el embanderamiento. En el Centro Histórico de Lima, la multa asciende a S/ 1.375, mientras que en el resto del Cercado de Lima el monto establecido es de S/ 550.

La penalidad más severa recae sobre quienes utilicen la bandera nacional de forma indebida o alteren su diseño oficial. En esos casos, la infracción puede alcanzar los S/ 5.500, al tratarse de una falta relacionada con el uso correcto de uno de los principales símbolos patrios.

¿Quiénes descansarán el 27 de julio?

Además de los feriados nacionales del 28 y 29 de julio, el Gobierno declaró el 27 de julio como día no laborable compensable para los trabajadores del sector público mediante el Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM. Con esta decisión se busca conformar un fin de semana largo que incentive el turismo interno y dinamice las actividades económicas vinculadas al sector.

No obstante, las horas dejadas de trabajar deberán recuperarse posteriormente, dentro del plazo que establezca cada entidad pública, de acuerdo con lo previsto en la norma.

Así aplicará la medida en el sector privado

Para los trabajadores del sector privado, el descanso del 27 de julio no será automático. Su aplicación dependerá de un acuerdo entre el empleador y los trabajadores. Si ambas partes no llegan a un consenso, será la empresa la que determine si concede o no el día libre, así como la forma en que se compensarán las horas no laboradas.

Con estas disposiciones, el Ejecutivo busca que un mayor número de peruanos aproveche el feriado largo para viajar dentro del país y participar en las actividades programadas por el aniversario de la independencia, mientras que las autoridades municipales refuerzan el respeto por los símbolos nacionales mediante el embanderamiento obligatorio en el Cercado de Lima.