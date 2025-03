Durante estos días, Raúl Ruidíaz se encuentra en nuestro país en busca de un nuevo equipo, tras haber jugado durante varios años en el extranjero, donde ha salido campeón en diferentes clubes. De esta manera, el exdelantero de Universitario de Deportes se presentó en el programa ‘Enfocados’, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, para hablar un poco más sobre su futuro futbolístico. Sin embargo, tuvo que someterse a una dinámica en la que debía elegir entre él mismo o Alex Valera, lo que generó el asombro de los presentes debido a la sorprendente respuesta. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO RAÚL RUIDÍAZ TRAS SER COMPARADO CON ALEX VALERA?

Este domingo se presentó Raúl Ruidíaz a la nueva temporada de ‘Enfocados’, que se transmite por YouTube, donde estuvo contando más detalles sobre sus próximos planes en el mundo del fútbol y entre otras anécdotas. En medio de la entrevista, y en una dinámica de preguntas, tuvo que responder si se considera mejor que Alex Valera, actual delantero de Universitario de Deportes, por lo que su respuesta causó el asombro de varios presentes en el set.

Por ello, la ‘Pulga’ no dudó en destacar con mucha seguridad su propio rendimiento y mencionar que lleva 300 goles en su carrera como futbolista. “Tengo 160 goles en el extranjero. Valera es un buen jugador, pero yo tengo 160 goles en el exterior. Me ha ido muy bien, tengo casi 300 goles en mi carrera”, sostuvo Ruidíaz, generando la ovación de Farfán y Guizasol.

¿QUÉ OPINÓ RAÚL RUIDÍAZ ACERCA DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE ALIANZA LIMA?

Durante la entrevista en ‘Enfocados’, con la conducción de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, Raúl Ruidíaz fue el tercer invitado de la nueva temporada, donde contó sus mejores anécdotas en el mundo del fútbol en estos años. Aunque Jefferson Farfán, fiel a su estilo, comenzó a bromear con el futbolista sobre llevarlo a Alianza Lima, a pesar de que la ‘Pulga’ es hincha confeso de Universitario de Deportes, el exseleccionado le propuso irse a La Victoria: “Ya, dime cuánto quieres, yo te voy a pagar. Pásame mi billetera...”, exclamó.

Sin embargo, la propuesta de Farfán generó risas entre los presentes, aunque no esperó que Ruidíaz deje en claro su hinchaje por el equipo crema: “Tú sabes que yo nací de crema”. Además, eso no es todo, ya que en otra parte del video, el ‘10 de la calle’ le consultó sobre el presente de Alianza Lima en el torneo local e internacional, por lo que el exjugador de Seattle Sounders FC afirmó que los íntimos atraviesan un buen momento futbolístico. “Sinceramente yo veo a Alianza muy bien”. “¿Mejor que la ‘U’?”, repreguntó Jefferson; y la ‘Pulga’ respondió: “Sí... Lo que pasa es que nosotros estamos esperando la fase de grupos (de la Copa Libertadores)”.

¿CÓMO NACE LA IDEA DE SER FUTBOLISTA PARA RAÚL RUIDÍAZ?

Con gran sinceridad, Raúl Ruidíaz, para el programa de Cuto Guadalupe, admitió que jamás pensó en ser futbolista, ya que no estaba dentro de sus planes. Sin embargo, debido a la influencia de su padre, quien sí jugaba, comenzó a considerarlo. ”Yo nunca pensé en ser futbolista, nunca miraba fútbol. Mi papá me llevaba a sus partidos, yo jugaba y me gustaba”, relató. Además, recordó que su madre lo acompañaba desde los 9 años, cuando lo invitaban a torneos. “Nosotros no mirábamos televisión, yo hacía eso porque me hacía feliz, y a mi mamá también”, indicó.