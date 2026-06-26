Argentina y Brasil avanzaron como líderes de sus respectivos grupos y un nuevo Superclásico sudamericano podría definir al primer finalista del Mundial 2026. (Fuente: La Nación)
Argentina y Brasil avanzaron como líderes de sus respectivos grupos y un nuevo Superclásico sudamericano podría definir al primer finalista del Mundial 2026. (Fuente: La Nación)
Por Redacción EC

La expectativa por un enfrentamiento entre Argentina y Brasil vuelve a crecer en la Copa del Mundo. Tras asegurar el primer lugar de sus respectivos grupos, las dos potencias sudamericanas quedaron ubicadas en lados del cuadro que solo les permitirían enfrentarse en una instancia decisiva. De concretarse, sería uno de los partidos más esperados de todo el torneo por la rivalidad histórica entre ambas selecciones.