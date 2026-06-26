La expectativa por un enfrentamiento entre Argentina y Brasil vuelve a crecer en la Copa del Mundo. Tras asegurar el primer lugar de sus respectivos grupos, las dos potencias sudamericanas quedaron ubicadas en lados del cuadro que solo les permitirían enfrentarse en una instancia decisiva. De concretarse, sería uno de los partidos más esperados de todo el torneo por la rivalidad histórica entre ambas selecciones.

El vigente campeón del mundo cumplió con su objetivo de terminar como líder del Grupo J, mientras que la selección brasileña hizo lo propio al finalizar primera del Grupo C. Gracias a esa ubicación, ambos evitaron cruzarse en las primeras rondas eliminatorias y mantienen intacta la posibilidad de protagonizar un auténtico choque de gigantes rumbo al título.

¿En qué instancia se enfrentarían Argentina y Brasil?

De acuerdo con el cuadro oficial del Mundial 2026, Argentina y Brasil únicamente podrían enfrentarse en una hipotética semifinal. Para que ese escenario se haga realidad, ambas selecciones deberán superar con éxito los dieciseisavos de final, los octavos y los cuartos de final, un recorrido que pondrá a prueba su condición de favoritas.

El nuevo formato del torneo, que por primera vez reúne a 48 selecciones, incorporó una ronda de dieciseisavos de final antes de los tradicionales octavos. Esto hace que el camino hacia la final sea más largo y exigente, incrementando la dificultad de que dos selecciones lleguen invictas a un eventual clásico sudamericano.

El camino que deben recorrer ambos gigantes

Argentina ya conoce la fecha de su primer compromiso de eliminación directa y espera al segundo clasificado del Grupo H, mientras que Brasil iniciará su recorrido frente al segundo del Grupo F. Solo si ambos continúan avanzando mantendrán viva la posibilidad de protagonizar el duelo más esperado por millones de aficionados alrededor del planeta.

En caso de concretarse, el enfrentamiento tendría un enorme peso histórico. Argentina buscaría defender la corona conquistada en la edición anterior, mientras que Brasil intentaría recuperar el protagonismo mundial y volver a disputar una final. Más allá de las figuras como Lionel Messi, Vinícius Júnior o Neymar, un eventual Superclásico en semifinales concentraría la atención del fútbol internacional y podría convertirse en el partido más visto del Mundial 2026.

Por qué no pueden encontrarse antes

Lo que muchos se preguntan es por qué no puede darse un Argentina vs Brasil en 16avos u octavos, como ha pasado con otros grandes duelos entre potencias. La clave está en cómo se armó el fixture: al ser dos cabezas de serie y quedar en grupos alejados entre sí, las rutas de ambos hasta cuartos de final transitan sectores del cuadro que no se tocan.

Además, la ampliación a 48 equipos obliga a una estructura más compleja en las llaves, y los organizadores suelen usarla para garantizar que las selecciones de mayor peso comercial y futbolístico permanezcan en competencia hasta fases avanzadas, si lo permiten los resultados. En términos de espectáculo, esto protege el valor de partidos como un hipotético Argentina vs Brasil, reservándolos para momentos de máximo rating e impacto global.

¿Por qué este posible clásico genera tanta expectativa?

Argentina y Brasil protagonizan una de las rivalidades más importantes de la historia del fútbol. Cada enfrentamiento reúne décadas de tradición, títulos mundiales y algunas de las mayores leyendas del deporte. Un cruce en semifinales significaría mucho más que un boleto a la final: representaría una nueva edición de un duelo que ha marcado generaciones de aficionados.

Con el cuadro ya definido, la ilusión de ver a las dos máximas potencias de Sudamérica frente a frente depende ahora de lo que ocurra en las próximas rondas. Si ambos mantienen su nivel y superan los obstáculos que tienen por delante, el Mundial 2026 podría regalar uno de los clásicos más memorables de la historia reciente del fútbol.

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