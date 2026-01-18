Arranca el camino hacia el tetracampeonato para Universitario, el ahora club peruano cuyo equipo es dirigido por el español Javier Rabanal, y busca también alcanzar las máximas instancias en la Libertadores 2026. Con respecto a la pretemporada, hoy llaman la atención la serie de amistosos que ha programado la institución ‘merengue’ de cara al inicio de la Liga 1, siendo el duelo frente a FBC Melgar el último de preparación previo a la presentación de plantel mediante la denominada “Noche Crema”.

¿CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA UNIVERSITARIO DISPUTARÁ PARTIDO AMISTOSO CONTRA FBC MELGAR?

Tras la obtención del ansiado ‘Tri’, Universitario mira con optimismo una temporada 2026 donde buscará el tetracampeonato, y de la mano de Javier Rabanal, avanzar mucho más en Copa Libertadores.

A propósito de nuevo año deportivo iniciado, hoy resaltan los partidos amistosos que el club crema ha programado, y tras disputa de duelo de 3 tiempos ante Sport Boys, ahora tiene la mira puesta en alcanzar un triunfo midiendo fuerzas contra FBC Melgar.

Según figura precisado a través de redes sociales, el segundo compromiso de preparación que afrontará Universitario con miras al inicio del Apertura de la Liga 1 2026, se llevará a cabo el martes 20 de enero, y a partir de las 10.30 a.m. versus los dirigidos por Juan Reynoso.

El Estadio Monumental será en esta oportunidad el escenario de la disputa del segundo y penúltimo partido amistoso del elenco ‘merengue’, y previo a una “Noche Crema” que ya cuenta con rival, y fecha confirmada, y más de 50 mil entradas vendidas, según reportes oficiales.

Resulta importante destacar, que ante Sport Boys, Universitario terminó jugando dentro de las instalaciones de Campo Mar, y para dicha ocasión del sábado 17 de enero, habilitó transmisión exclusiva solo para miembros de su canal de YouTube.

UNIVERSITARIO: FECHA, RIVAL, HORARIO Y VENTA DE ENTRADAS PARA FORMAR PARTE DE LA “NOCHE CREMA 2026″

Hoy la hinchada crema se alista para alentar al Universitario de Javier Rabanal, y formar parte del evento que denominada como la “Noche Crema 2026″, permitirá ver en vivo el partido programado contra la Universidad de Chile.

La noche del sábado 24 de enero, el Estadio Monumental albergará además la presentación del primer equipo ‘merengue’, y un concierto de Los Caligaris que puede disfrutarse a partir de los 150 soles tras agotarse las entradas generales de Norte, Sur, y palco.

Con más de 50 mil entradas vendidas, según lo reporta Universitario de manera oficial, los hinchas estudiantiles que deseen formar parte de la “Noche Crema” 2026, tienen hoy la chance observar el evento mediante la señal de TVPerú, Radio Nacional y plataformas digitales habilitadas por parte del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), o mediante Ticketmaster, terminar adquiriendo boletos de Oriente y Occidente cuyo costo oscila entre los 180 y 250 soles.