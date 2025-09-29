El sueño de tricampeonar sigue latente y más que vivo que nunca para Universitario, el actual líder del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1, y en solitario tras vencer a Cusco FC el sábado 27 de setiembre. La fecha 11 de dicho certamen corto anual, ha culminado oficialmente teniendo a los cremas como grandes protagonistas, y encumbrado hacia un título que va gestándose gracias a la cantidad de puntos evidenciados mediante Tabla Acumulada.

¿CUÁNTOS PUNTOS HA SUMADO UNIVERSITARIO EN LA TABLA ACUMULADA DE LA LIGA 1 2025 TRAS DERROTAR A CUSCO FC?

Han transcurrido dos grandes años, y llenos de títulos para Universitario, el cuadro crema que hoy dirige Jorge Fossati, y figura como el principal candidato a obtener la Liga 1 por tercer año consecutivo.

Al respecto, y tras vencer a Cusco FC el sábado 27 de setiembre, te contamos que así como en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025, los ‘merengues’ también lideran, y con gran ventaja sobre incluso Alianza Lima y Sporting Cristal, el Acumulado que reúne a todos los puntos sumados a lo largo de la temporada.

Con un total de 63 unidades, hoy Universitario se afianza en la cima de ambos cuadros, y si bien los ‘Guerreros Dorados’ son sus más cercanos perseguidores, parece mantenerse sólido a falta de 7 jornadas aproximadas para la culminación oficial del segundo torneo corto anual.

La victoria ‘merengue’ por 3 goles a 2 contra Cusco FC, ha hecho que los dirigidos por Jorge Fossati le saquen 10 puntos de diferencia, y aprovechando la derrota de Alianza Lima en Cusco, 11 al clásico rival, mientras Sporting Cristal suma 48 a falta del duelo que jugará contra el Ayacucho de Sergio Castellanos.

A comparación de fechas pasadas y calendarizadas de manera regular, la duodécima jornada del Clausura 2025, pasará a disputarse íntegramente a mitad de la última semana del mes de setiembre e inicio de octubre donde Universitario buscará continuar con la senda victoriosa visitando el Mansiche trujillano.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA UNIVERSITARIO JUGARÁ SU PRÓXIMO PARTIDO DE LIGA 1 2025?

Grandes victorias son las que viene registrando Universitario en Liga 1 2025, siendo la última ante Cusco FC aquella que lo afianza como líder de tanto el Torneo Clausura como la propia Tabla Acumulada donde suman 63 puntos.

Al respecto, resulta importante hacer mención que tras el 3-2 en Estadio Monumental, los cremas llegarán a la ciudad de Trujillo para medir fuerzas contra la oncena de Alianza Atlético el miércoles 1 de octubre desde las 6 de la tarde, y 3 días después, volver al coloso de Ate para recibir la visita de Juan Pablo II.

Recordemos que por temas de seguridad, el ‘Vendaval del Norte’ ha empezado a jugar sus partidos contra los clubes de mayor convocatoria a nivel nacional, en un Mansiche donde ya le ganó a Alianza Lima, y con remontada incluida hacia mediados de febrero 2025 cuando se disputaba la fecha 2 del Apertura.

ESTO DIJO ‘CHEVARISTO’ CON RESPECTO A LOS DOS ÚLTIMOS GOLES CONVERTIDOS POR UNIVERSITARIO ANTE CUSCO FC

Ha culminado una nueva jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1, y en esta ocasión con la fecha 11 consumada, Universitario es aquel equipo que llama la atención por estar liderando la tabla de posiciones en solitario tras conseguir ganarle 3-2 a Cusco FC.

Luego de la finalización del duelo disputado en Estadio Monumental el sábado 27 de setiembre, quien hizo uso de sus redes sociales para expresarse al respecto, fue el siempre controversial ‘Chevaristo’, quien mediante polémicos tuits realizó una serie de comentarios acerca de puntualmente los goles de Riveros y el doblete a cargo de Valera desde la pena máxima.

“El 2do. gol que regala Cusco realmente es obsceno”, remarca a través de X haciendo notar su crítica hacia una jugada que terminó en desconcentración defensiva por parte de Cusco FC, y no pasaría desapercibida para él de manera concreta.

Ciertamente, el 2-0 de Universitario que anotaría Williams Riveros a los 26 minutos de juego, posee todas las características de un blooper, y más aún luego que Pedro Díaz hasta terminara arrodillado viendo cómo los cremas ampliaban diferencias.

Otra de las situaciones que ‘Chevaristo’ criticaría haciendo uso del mismo tuit, tiene que ver con el penal cobrado para los ‘merengues’, y la demorada decisión tomada tras intervención del VAR.

“El penal a la U, si lo ven 2 o 3 veces, y no les queda claro, para qué lo siguen revisando?“, hace hincapié también el polémico periodista deportivo, cuestionando de esta forma el tiempo que normalmente pierden los árbitros para terminar sancionando disparos desde los 12 pasos como el que al final Daniel Ureta confirmaría a favor del elenco crema, y convertiría Valera colocando el 3-1 parcial.