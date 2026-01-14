El buen funcionamiento de la circulación del tránsito, y el manejo adecuado de parte de los conductores, hoy forman parte del conjunto de acciones que engloban un buen plan a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Con respecto precisamente a dicha entidad de gobierno peruano, hoy llama la atención la aprobación de normativa a partir de la cual se busca fortalecer el sistema de control de licencias, e introduciendo así un nuevo esquema diferenciado de descuento de puntos por la aprobación del Curso de Seguridad Vial.

Iniciado el 2026, el MTC llama la atención de medios y también conductores del país, tras la aprobación de normativa que modifica el Reglamento del Sistema de Control de Licencias de Conducir por Puntos (SLCP), y a partir de la cual introduce un nuevo esquema diferenciado de descuento de puntos si cumples con un requisito en particular.

De acuerdo a lo referido mediante el Decreto Supremo N° 001, si hoy superas con éxito el Curso de Seguridad Vial que promueve dicha entidad de gobierno peruano, y considerando las siguientes modalidades, tu récord de infracciones podría terminar reduciéndose de manera efectiva durante el 2026:

Modalidad virtual

- Descuento de 40 puntos

Modalidad presencial

- Descuento de 50 puntos

La información precisa que si “en caso el conductor tenga menos puntos acumulados que los señalados, se eliminará el total del puntaje existente, sin generar saldo a favor”, buscando el MTC de esa forma, poder revalorizar el “Curso de Seguridad Vial como una herramienta efectiva de capacitación”.

Cabe resaltar asimismo, que mediante el Decreto Supremo N° 001, la modificación entorno al SLCP, refiere que de manera excepcional, y durante 45 días hábiles, las personas al volante con entre 100 y 149 unidades acumuladas, y sin suspensión o cancelación de brevete, pueden acceder en 2026 a la asignatura para el mejoramiento de récord de infracciones.

En el 2021 fue cuando el Congreso de la República aprobó el Decreto Supremo 025 luego refrendado por el MTC, y así terminaba oficializándose reglamento que actualmente consta de 4 títulos, 18 artículos, y otras disposiciones complementarias acerca de la acumulación de cantidad de unidades específicas generadas como consecuencia de tu mal manejo al volante de automóvil, por ejemplo.

Al respecto, te contamos que el SLCP implementado por dicha entidad de Gobierno, hoy continúa estableciendo una calificación y valoración específica por cada infracción contenida en el Reglamento Nacional de Tránsito, y que cometan los propios conductores a nivel nacional, siendo un beneficio recibido aquel solamente otorgado si durante 2 años cumplidos de manera consecutiva, registraste nulas faltas a las normas referidas.

Con vigencia ascendente a los 24 meses, el MTC te terminará brindando 20 puntos de bonificación tras evidenciarse el requisito puntualizado, y refrendado mediante decreto supremo, sin embargo tu Récord de Conductor podría verse afectado tras acumular la siguiente cantidad de unidades e incluso con la posibilidad de perder brevete para siempre:

Si un conductor acumula 100 puntos o más durante 1 año, su brevete quedará suspendido por 6 meses .

. Si el conductor infractor ya cuenta con una suspensión de brevete, y vuelve a acumular 100 puntos, su licencia de conducir se suspenderá por 1 año.

El MTC implementa desde el 2021 la plataforma del SLCP mediante la cual se registra la acumulación de puntos en contra del récord del conductor por cada infracción cometida. (Fuente: El Peruano)

Si el mismo conductor es sancionado por tercera ocasión con la puntuación de 100 puntos en 24 meses, se le cancelará el uso de su licencia de conducir de forma definitiva, y quedando imposibilitado de volver a manejar un vehículo.

De acuerdo a la información compartida oficialmente entorno al reglamento del SLCP vigente desde 2021, las faltas leves acumulan entre 5 y 20 puntos firmes en contra, mientras las graves acarrean de 20 a 50 firmes negativos, y las muy graves terminan oscilando entre las 50 y 100 unidades.

La disposición como tal, hoy es regulada por el MTC buscando promover de manera efectiva una mejora en los hábitos de conducción de las personas que cuentan con licencia de conducir, y a corto plazo tenga un efecto disuasivo sobre la comisión de infracciones de tránsito a fin de lograr disminuir el índice de accidentes reportados teniendo como factor principal al exceso de velocidad.

Si te interesa estar al tanto del tema, y revisar tus puntuaciones acumuladas en brevete, solamente debes acceder a la plataforma del SLCP, y completar de manera correcta los datos solicitados tales como “Tipo de Documento”, y el número consignado ya sea DNI o carné de extranjería, entre otros.