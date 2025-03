Giancarlo Granda es uno de los periodista deportivos más polémicos. Cada cierto tiempo, el popular ‘Flaco’ emite alguna opinión controversial sobre algún tema relacionado al fútbol peruano. Y, en la previa del encuentro que Perú finalmente superó a Bolivia en las Eliminatorias, el comunicador hizo una particular comparación entre Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula, delanteros de la Bicolor. Aquí te contamos qué dijo exactamente.

‘Flaco’ Granda minimizó a Gianluca Lapadula para defender a Paolo Guerrero: “No le llega ni a los tobillos”

“Con todo respeto, pero Lapadula no le llega a los tobillos a Paolo Guerrero en la selección. Históricamente, Lapadula no le puede ni lustrar los zapatos. Lo que a mí me enoja, y lo digo públicamente, es el maltrato a Paolo. Paolo nunca en mi vida me dio una entrevista”, empezó diciendo Granda en No Somos TV.

Luego, el ‘Flaco’ marcó una diferencia entre el rendimiento de Guerrero en clubes y en selección. “Es más, he sido de las personas que he criticado mucho el nivel de Paolo. Por ejemplo, a nivel internacional, Paolo no me pareció un delantero top, me pareció un muy buen delantero a nivel de selecciones, pero no a nivel de clubes. Y creo que en algún momento se incomodó con lo que dije, yo sí respeto la trayectoria de Paolo en la selección”.

Qué dijo Óscar Ibáñez sobre Paolo Guerrero

Óscar Ibáñez, técnico de la selección peruana, se refirió al rendimiento de Paolo Guerrero ante Bolivia. “Lo que veo de Paolo es lo que ven todos ustedes. Está competitivo, está jugando en Alianza, acaba de clasificar en Copa Libertadores. El profesionalismo ni hablar, siempre ha sido muy profesional. Hoy gracias a Dios anotó, le hace muy bien a la selección, a sus compañeros y a él sobre todo. Quedó demostrado que puede seguir aportando” comentó el exarquero.

Óscar Ibáñez halagó el rendimiento de Paolo Guerrero. | Foto: FPF

Programación y resultados de la fecha 13 de las Eliminatorias 2026

- Paraguay 1-0 Chile

- Brasil 2-1 Colombia

- Perú 3-1 Bolivia

Viernes 21 de marzo

- Ecuador vs Venezuela (16:00 horas / estadio Rodrigo Paz Delgado / canal 3 o 703 HD de Movistar TV)

- Uruguay vs Argentina (18:30 horas / estadio Centenario / canal 3 o 703 HD de Movistar TV)

