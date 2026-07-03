El Mundial 2026 no solo ha dejado partidos memorables, sino también historias capaces de conquistar a millones de personas. Una de ellas es la de Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, el guardameta de Cabo Verde que se ganó el reconocimiento internacional después de frustrar a selecciones como España y poner en aprietos a Argentina con varias atajadas frente a Lionel Messi.

Sin embargo, además de sus actuaciones bajo los tres palos, otro dato llamó poderosamente la atención: el enorme contraste entre su salario y el de las grandes estrellas del fútbol. Mientras Messi percibe alrededor de 28,3 millones de euros anuales, Vozinha llegó al torneo con un sueldo estimado de entre 40.000 y 70.000 euros por temporada, una diferencia que evidencia la desigualdad económica que existe en el deporte profesional.

Un arquero humilde que conquistó el Mundial

A sus 40 años, Vozinha disputó la primera Copa del Mundo de la historia para Cabo Verde y se convirtió en el gran referente de la selección africana. Antes del torneo se encontraba sin club tras finalizar su etapa en el fútbol portugués, pero eso no impidió que protagonizara algunas de las actuaciones más destacadas de la competición. Sus intervenciones fueron decisivas para que Cabo Verde sorprendiera al mundo y avanzara más allá de lo que muchos pronosticaban.

Su historia también conmovió por su sencillez. Lejos de los lujos que rodean a las grandes figuras del fútbol, el experimentado guardameta construyó su carrera con esfuerzo y perseverancia. Su rendimiento en el Mundial cambió por completo la percepción que existía sobre él y despertó el interés de clubes, patrocinadores y millones de aficionados alrededor del planeta.

Del anonimato al fenómeno de las redes sociales

El impacto de Vozinha no quedó únicamente dentro del campo. Tras sus brillantes actuaciones, su cuenta de Instagram experimentó un crecimiento espectacular, pasando de apenas unos miles de seguidores a superar los 17 millones, convirtiéndose en uno de los futbolistas con mayor crecimiento en redes sociales durante el Mundial 2026. Este fenómeno también abrió nuevas oportunidades comerciales y de patrocinio para el arquero caboverdiano.

Especialistas en marketing deportivo consideran que la exposición obtenida durante el torneo podría transformar su situación económica en los próximos meses. Aunque su salario como futbolista estaba muy lejos del de Messi y otras estrellas, la popularidad alcanzada gracias a sus actuaciones podría traducirse en importantes ingresos por publicidad, acuerdos comerciales y un nuevo contrato profesional.

El Mundial cambió la vida de Vozinha

Más allá de la comparación salarial con Lionel Messi, la historia de Vozinha representa una de las grandes lecciones que deja la Copa del Mundo. Con trabajo, disciplina y actuaciones memorables, el arquero demostró que el talento no siempre depende del tamaño del contrato ni del prestigio de un club, sino de la capacidad para responder cuando llega la oportunidad.

Aunque Cabo Verde terminó despidiéndose del torneo, el nombre de Vozinha ya quedó grabado entre las grandes revelaciones del Mundial 2026. Sus atajadas frente a Messi y otras figuras del fútbol internacional, sumadas a su inspiradora historia de superación, lo convirtieron en uno de los protagonistas más queridos de esta edición de la Copa del Mundo.

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