Vozinha y Messi tuvieron un duelo aparte en el Argentina vs. Cabo Verde. (Foto: AP Photo/George Walker IV)
Vozinha y Messi tuvieron un duelo aparte en el Argentina vs. Cabo Verde. (Foto: AP Photo/George Walker IV)
Por Redacción EC

El Mundial 2026 no solo ha dejado partidos memorables, sino también historias capaces de conquistar a millones de personas. Una de ellas es la de Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, el guardameta de Cabo Verde que se ganó el reconocimiento internacional después de frustrar a selecciones como España y poner en aprietos a Argentina con varias atajadas frente a Lionel Messi.