El martes 14 de octubre de 2025, quedará registrada como una importante fecha para las artes marciales mixtas peruanas. La disputa de pelea protagonizada por Juan Díaz, ha dado la vuelta al mundo, y más aún luego de nocaut que sorprendió a Dana White, el presidente de Ultimate Fighting Championship (UFC) cuyo evento organizado le ha valido generar hasta 46 contratos de luchadores como el popular ‘Pegajoso’ nacido en Lima hace 27 años.

ASÍ JUAN DÍAZ NOQUEÓ A RIVAL, SORPRENDIÓ A DANA WHITE Y TERMINÓ FIRMANDO CONTRATO CON UFC

Ha culminado una nueva temporada del Dana White’s Contender Series (DWCS) que desde el 2017 es emitido a nivel global, buscando reclutar a los mejores talentos e incorporarlos a la UFC con contrato por pelea ganada.

De dicha forma es como Juan Díaz ha dado el gran salto, y captado la atención de diversos medios que han cubierto con expectativa el desarrollo de la contienda, y detalles entorno al nocaut propinado al coreano Won Il Kwon.

Con el anuncio de Dana White, finalmente se confirmó que ahora el peleador peruano de 27 años, pertenece a la UFC, y esto luego de terminar activando el primer codazo giratorio en la historia del DWCS.

“La pelea se desarrolla a gran velocidad”, remarca la compañía en relación al primer round del versus entre Juan Díaz y Won Il Kwon, resaltando además que el asiático “llega con patadas y entra con jab”, pero el luchador peruano “impone el sello latino con golpes curvos a la cabeza que el surcoreano siente”.

A propósito del desenlace ocurrido en el segundo asalto del combate correspondiente al décimo episodio de la temporada 9 del DWCS, te contamos que el peleador nacional de 27 años y 135 libras, consiguió ganarle a quien provenía de la prestigiosa liga ONE Championship, impactando sobre su rostro un codo giratorio que terminó tumbándolo, y originando el KO por el cual se ha hecho merecedor del contrato para pertenecer a la UFC oficialmente.

LA REACCIÓN DE JUAN DÍAZ AL CONTRATO QUE LE OTORGA DANA WHITE PARA PERTENECER A LA UFC

A través de redes sociales, Juan Díaz no pudo evitar hacer sentir su alegría y satisfacción por el gran logro obtenido tras vencer a Won Il Kwon, el coreano que recibió impactante codazo giratorio, y terminó tendido en la lona el martes 14 de octubre.

“¡Qué noche! Contrato asegurado después de muchos años de trabajo“, empieza expresando el popular ‘Pegajoso’ luego de confirmarse que ahora pertenece a la UFC donde buscará continuar destacando, y competir contra los más importantes peleadores de su división.

Como parte de la publicación compartida, no podían faltar las muestras de gratitud dirigidas hacia su equipo “por hacer esto posible”, y además a “mi gente por su apoyo y buenas vibras” previas a tan trascendental contienda que tuvo a Juan Díaz como principal protagonista de velada llevada a cabo en el UFC Apex de Las Vegas, Nevada.