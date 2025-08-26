Alianza Lima y Universitario igualaron sin goles en el último clásico jugado este domingo en el estadio Monumental. Si bien no hubo muchas emociones en los arcos, sí se dio un partido bastante disputado y con roces, como el que protagonizaron Alex Valera y Hernán Barcos. Incluso, una vez terminado el encuentro, el ‘Pirata’ dio unas declaraciones donde aseguraba que el goleador le faltó el respeto y dejó en tela juicio su compromiso con la selección peruana.

¿Pero qué le dijo realmente el delantero crema al histórico atacante aliancista? Según el programa ‘Fútbol Excitante’ de YouTube, ‘Valegol’ lo habría sacado de sus casillas al calificarlo de una manera particular al argentino.

“Lo que le habría dicho Valera a Barcos es soplón. Lo acusó de ser soplón con los dirigentes y Franco Navarro de las cosas que pasan en el grupo. de Alianza Lima. La frase corta de un segundo fue soplón con un aderezo seguramente”, dijo Julio Peña en dicho espacio de streaming.

“Después, lo que se desarrolla es que hay un grupo de jugadores que lo tildan de patero y soplón con la directiva”, agregó el reconocido comunicador de amplia experiencia en medios periodísticos.

Dicha teoría fue escuchada por Pedro García, quien también forma parte de este programa. Debido a ello, cientos de hinchas de Alianza y la ‘U’ dieron su opinión sobre si es o no verdad lo mencionado por Peña.

¿Cómo fue el clásico entre Universitario y Alianza Lima?

Ambos clubes llegaban a este clásico con la necesidad de ganar los tres puntos. Sin embargo, como suelen ser estos duelos, se hizo un partido más peleado que jugado. Pese a ello, Universitario tuvo hasta tres situaciones claras que pudieron vulnerar el arco del equipo victoriano. Con este resultado, los de Ate se mantienen como líderes del torneo, mientras que los ‘íntimos’ quedaron a tres unidades del primer lugar.

Resultados de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

Viernes 22 de agosto

- Ayacucho FC vs Deportivo Binacional (Cancelado)

- Juan Pablo II 0-0 Cusco FC (Finalizado)

Sábado 23 de agosto

- Sporting Cristal 2-2 UTC (Finalizado)

- Los Chankas 2-1 Sport Boys (Finalizado)

- Comerciantes Unidos 1-2 Alianza Universidad (Finalizado)

- Deportivo Garcilaso 1-1 Sport Huancayo (Finalizado)

Domingo 24 de agosto

- ADT 2-2 Melgar (Finalizado)

- Cienciano 1-0 Atlético Grau (Finalizado)

- Universitario 0-0 Alianza Lima (Finalizado)

Programación de la fecha 8 del Clausura

Viernes 12 de septiembre

13:00 UTC vs. Ayacucho FC

15:15 Sport Huancayo vs. Chankas CYC

Sábado 13 de septiembre

13:00 Sport Boys vs. Comerciantes Unidos

15:15 Alianza Atlético vs. Juan Pablo II

19:00 Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso

Domingo 14 de septiembre

12:30 Alianza UDH vs. Cienciano

15:00 Melgar vs. Universitario

17:30 Cusco FC vs. Sporting Cristal

Qué es la Liga 1

La Liga 1 de Perú es la máxima categoría del fútbol profesional en el país. Reúne a los clubes más importantes del territorio nacional y se disputa cada año con un sistema de competencia que puede incluir torneos como Apertura y Clausura, así como fases de playoffs para definir al campeón. Además de la lucha por el título, los equipos también compiten por clasificar a torneos internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, lo que convierte a la Liga 1 en un torneo clave para el desarrollo y la proyección del fútbol peruano.

Más allá del aspecto deportivo, la Liga 1 también tiene un papel importante en lo cultural y económico, ya que moviliza a miles de hinchas en todo el país y representa una plataforma de exposición para jóvenes talentos. A lo largo de su historia, ha sido escenario de clásicos intensos, momentos históricos y el surgimiento de grandes figuras del balompié nacional.