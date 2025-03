El equipo liderado por Néstor Gorosito, Alianza Lima, vuelve a estar envuelto en comentarios, y esta vez por parte de unos hinchas de River Plate que forman parte del grupo de youtubers conocido como ‘Los Displicentes’. Los creadores de contenido, oriundos de Argentina, emitieron opiniones polémicas en tono de burla, menospreciando al equipo blanquiazul y elogiando a su eterno rival, Universitario de Deportes. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJERON LOS YOUTUBERS AL RESPECTO?

Al inicio del clip, se puede apreciar cómo uno de los youtubers, llamado ‘Facu’ Alessandri, le restó importancia a la trayectoria de Alianza Lima. A través de sus palabras, señaló que, por su parte, Universitario, al cual calificó como “el más grande de Perú”, tenía un camino difícil por recorrer.

“El grupo es difícil. Dos partidos en la altura, con mucho calor en Ecuador. Jugamos contra un grande Ecuador, y jugamos contra el más grande de Perú, no contra el ‘Biri Biri’ que juega el repechaje, porque vamos a decir la verdad, si entraste por repechaje muy bueno no ‘sos’. ¿A quién le ganaste? A Iquique y a Boca Juniors, tan bueno no ‘sos’. Yo estoy jugando contra el más grande de Perú”, comentó en medio de opiniones respaldadas por su compañero. Asimismo, Martín ‘Tincho’ Duella, quien también participaba en el video, reafirmó las palabras de Facu: “El grande de Perú entró de una”, haciendo alusión al cuadro merengue.

Es vital recordar que ambos comentarios fueron hechos con la intención de generar controversia y burla a sus otro compañeros del vídeo, que son hinchas de Boca Juniors, el eterno rival de River Plate, que fueron eliminados recientemente por Alianza Lima en la fase 2 de la Copa Libertadores.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE LOS SEGUIDORES EN LOS COMENTARIOS DEL VÍDEO?

La sección de comentarios estuvo marcada por la participación de hinchas de ambos clubes, quienes señalaron que, efectivamente, el equipo más grande de Perú iba a jugar contra River Plate y expresaron su deseo de que fuera un partido exitoso para ambas hinchadas. Por otro lado, los hinchas de Alianza Lima mencionaron que dicha opinión no era correcta. Aun así, todas las opiniones coincidían en algo: la emoción y las ansias por disfrutar de este encuentro futbolístico.

¿EN QUÉ FECHAS Y LUGARES DISPUTARÁ SUS PRÓXIMOS PARTIDOS UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

De acuerdo con lo señalado por la CONMEBOL, Universitario de Deportes, que pertenece al Grupo B de la Copa Libertadores 2025, disputará su primer encuentro contra el River Plate el próximo 2 de abril a las 7:30 p. m. en el Estadio Monumental “U” Marathon, en Lima. En su segunda fecha, que se llevará a cabo el martes 8 de abril, enfrentará al equipo ecuatoriano Independiente del Valle en Quito; mientras que en la tercera, medirá fuerzas en Guayaquil contra Barcelona SC el martes 22 de abril.

Posteriormente, en la cuarta fecha, recibirá a Independiente del Valle en Lima el jueves 8 de mayo. Seis días después, el miércoles 14 de mayo, será local ante Barcelona SC por la penúltima fecha. Y finalmente, cerrará con broche de oro su participación en la fase de grupos ante River Plate en Buenos Aires, precisamente el martes 27 de mayo.