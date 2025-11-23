Los centros comerciales se han convertido en uno de los lugares más visitados por personas de todas las edades, con el objetivo de adquirir productos de todo tipo y precio. De hecho, un nuevo proyecto comercial promete transformar un distrito de Lima gracias a la modernización de un complejo que reunirá compras, entretenimiento y gastronomía en un solo espacio, bajo la denominación de Mallplaza Premium Outlet. Este gran proyecto no solo representa una buena noticia para las personas que buscan un ahorro para sus bolsillos, sino también para la cadena de establecimientos del holding chileno Falabella que ha obtenido ganancias mayores a los US$ 170 millones, según sus últimos resultados del tercer trimestre de 2025. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿DÓNDE ESTARÁ UBICADO EL NUEVO MALLPLAZA PREMIUM OUTLET?

Una buena noticia para los vecinos de Lima sur se aproxima, pues Mallplaza anunció con bombos y platillos la presentación de su primer Mallplaza Premium Outlet que sustituirá al actual Open Plaza Atocongo, que se encuentra ubicado en San Juan de Miraflores. Esta iniciativa contará con áreas destinadas a productos de marcas reconocidas con llamativas promociones y a precios inferiores a los del comercio tradicional, con el objetivo brindar una experiencia de compra distinta y enfocado en el ahorro de los consumidores.

De esta manera, la cadena de centros comerciales del holding chileno Falabella sostiene que dicha iniciativa se alinea con las tendencias de consumo actuales, donde los clientes prefieren la calidad, los descuentos y una propuesta atractiva de marcas reconocidas. Por ello, anunciaron que su primer outlet en la capital podría inaugurarse en febrero de 2026. Sin embargo, esperan que una parte del establecimiento esté listo en los próximos días como parte de la campaña navideña, conforme comparte la plataforma Perú Retail.

¿CUÁLES SON LOS CENTROS COMERCIALES MÁS LUJOSOS DEL MUNDO?

En diversos países del mundo existen centros comerciales que son considerados como los más lujosos, debido a que cuentan con firmas de lujo, una arquitectura moderna y vanguardista, servicios exclusivos que incluyen hoteles y restaurantes gourmet, además de experiencias de ocio únicas, como pistas de patinaje sobre hielo o acuarios. Estos complejos están ubicados en zonas exclusivas de lugares, donde se ofrecen gratas experiencias y entretenimiento. A continuación, la plataforma Perú Retail compartió un listado de los establecimientos más exclusivos:

The Dubai Mall, Dubái (Emiratos Árabes Unidos): Este centro comercial se posiciona como el segundo más grande del mundo por superficie total, recibiendo cada año a más de 100 millones de visitantes. Este emblemático destino, que cuenta con un acuario y zoológico submarino, se ha consolidado como una parada obligatoria para los amantes de las compras de lujo, al reunir cientos de marcas exclusivas y una amplia oferta gastronómica de primer nivel. También tiene una pista de patinaje olímpica, un cine de 22 pantallas y el KidZania, un parque temático educativo para menores de edad.

Mall of the Emirates, Dubái (Emiratos Árabes Unidos): El establecimiento destaca por su icónico Fashion Dome, un espacio exclusivo que reúne más de 80 reconocidas marcas de lujo. Los visitantes pueden disfrutar de una experiencia de compras ilimitada y acceder al servicio de conserjería, que les permite dejar sus bolsas para ser guardadas o gestionadas cómodamente durante su recorrido. Además ofrece a sus usuarios una experiencia gastronómica de primera calidad con lujosos restaurantes. El centro comercial es reconocido por albergar Ski Dubai, la primera estación de esquí cubierta del Medio Oriente, que ofrece pistas de nieve real, un parque temático invernal y la posibilidad de interactuar con pingüinos.

Grand Canal Shoppes, Las Vegas (Estados Unidos): Este mall está situado dentro del Venetian Resort en Las Vegas, el Grand Canal Shoppes recrea con precisión la atmósfera y los canales de Venecia, ofreciendo una experiencia de compra inigualable. Este lujoso centro comercial alberga más de 160 tiendas y marcas exclusivas distribuidas a lo largo de sus canales navegables, donde los visitantes pueden disfrutar de un paseo en góndola privada mientras exploran las boutiques La recreación de los canales y la arquitectura veneciana, con sus puentes y góndolas, ofrece un entorno encantador y romántico, perfecto para disfrutar de una experiencia de compras y entretenimiento única.

