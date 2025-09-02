El primer sábado de apertura, la comunidad celebró con un KO Fever icónico, cargado de movimiento, música y energía | Foto: Difusión
El primer sábado de apertura, la comunidad celebró con un KO Fever icónico, cargado de movimiento, música y energía | Foto: Difusión
Redacción EC
Redacción EC

Después de años de espera y con la ilusión intacta, KO vuelve a La Molina para escribir un nuevo capítulo de su historia. El primer sábado de apertura, la comunidad celebró con un KO Fever icónico, cargado de movimiento, música y la energía que caracteriza a la familia KO.

Soñábamos con regresar al distrito que nos acompañó en los años prepandemia, y hoy ese sueño es una realidad. En plena Avenida Raúl Ferrero, frente a WOM, se levanta un espacio diseñado para transformar vidas desde el bienestar integral.

KO La Molina cuenta con tres alas poderosas:

KO 90, lista para transformar a miles con su entrenamiento insignia.

KO, el alma vibrante de nuestra filosofía.

• Una sala de Soul Yoga, preciosa y diseñada para la conexión interior.

El nuevo local tiene además una terraza de coworking única en su tipo, equipada con café y cocina para talleres de alimentación consciente y compartires que los KOLOVERS amamos. Un lugar para parar, compartir y elevar la filosofía KO desde el ángulo del disfrute y el cuidado integral.

KO regresa a La Molina para escribir una nueva historia | Foto: Difusión

Con esta apertura, celebramos la llegada de nuestra sexta casa en Lima, un espacio mágico que invita a vivir la experiencia completa de bienestar físico, mental y emocional.

“La Molina siempre fue un lugar especial para nosotros. Volver después de tanto tiempo y abrir con tanta energía es un sueño hecho realidad. Queremos que toda Lima venga a vivir la magia de KO”, teníamos que abrazar a todos los que viven pasando el cerro.

KO La Molina abre sus puertas con la promesa de seguir transformando vidas, entrenando a miles para ser felices y consolidando a KO como la comunidad de wellness más poderosa de la región.

