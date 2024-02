¿Christian Domínguez intenta no ver América Hoy tras su salida? Esto dijo el cantante

Una vez más, el cantante Christian Domínguez no se encuentra pasando por uno de sus mejores momentos personales luego de que se emitieran evidencias de infidelidad hacia su ahora expareja Pamela Franco con la modelo Mary Moncada y la estudiante e influencer Alexa Samamé. Por ello, el cumbiambero con mucha tristeza tomó la decisión de no seguir más en el programa ‘América Hoy’ que conduce junto a Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila.

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN DOMÍNGUEZ SOBRE EL PROGRAMA ‘AMÉRICA HOY’?

En una entrevista con el diario Expreso, Christian Domínguez contó cómo la viene pasando durante estos días luego de anunciar su salida del magazine ‘América Hoy’. El integrante de “La Orquesta Internacional” sostuvo que extraña a cada uno de sus compañeros y que prefiere no mirar el programa ya que le da pena por todo lo bueno que ha pasado allí en su momento, considerándolos así como una familia.

“La verdad que me sentiría mal al verlos en pantalla, me da tristeza. Nosotros formamos una familia y no solo los que dan la cara, sino también a la gente de producción, en general a todos los del programa, les tengo cariño a todos”, dijo el interprete de “Una rosa lo sabe”.

Asimismo, se le preguntó si tiene en mente volver al programa de América Televisión, por lo que el cantante dejó en claro que en estos momentos está concentrado en su orquesta. “De repente algún día se da la posibilidad de regresar, ahora prefiero no hablar sobre supuestos. Estoy enfocada en volver con todo a la orquesta, estoy retomando mi trabajo”, explicó para dicho medio.

¿QUÉ DIJO LIZBETH CUEVA SOBRE EL INCIDENTE CON CHRISTIAN DOMÍNGUEZ EN ‘AMÉRICA HOY’?

Este martes 6 de febrero, Lizbeth Cueva estuvo de invitada en el programa ‘América Hoy’ donde pudo opinar acerca de las infidelidades de Christian Domínguez. Sin embargo, la especialista no dudo en mencionar que le solicitó al productor del programa de las mañanas Armando Tafur que no regresaría si el cantante de cumbia aún trabajaba allí.

“No me he llevado mal con él. El último programa me pareció un compartimiento muy faltoso, incluso lo hablé con el productor que yo no quería regresar si él estaba presente porque me parecía una falta de respeto”, sostuvo la psicóloga.

Asimismo, la experta mencionó que el integrante de “La Orquesta Internacional” tuvo un comportamiento “muy impulsivo” cuando se vieron por última vez en el set de ‘América Hoy’, por lo que entre burla dijo que el productor la dejó en visto.

“Es verdad porque la última vez de Christian me pareció un comportamiento muy impulsivo. No me llevo mal, los psicólogos estamos para apostar por la transformación humana. Lo peor es que el señor Armando me dejó en visto, yo hice mi catarsis, me desfogué un poquito”, añadió.

JANET BARBOZA SALIÓ A DEFENDER A CHRISTIAN DOMÍNGUEZ TRAS INFIDELIDAD

Hace unos días, Janet Barboza utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar una fotografía de ella misma junto a una descripción “Al final ganan los que se atreven”, pero no esperó que los internautas comentaran acerca de la infidelidad de Christian Domínguez. Entre los comentarios, un usuario le preguntó si seguirá siendo amiga del cantante, pese a todo lo que ha salido hasta el momento. La presentadora del magazín no dudo en responder y sostuvo que los amigos están en las malas.

“Los verdaderos amigos se conocen en las malas”, escribió la popular ‘retoquitos’. Sin duda, esto generó que los seguidores critiquen lo dicho por Barboza ya que en una oportunidad no tuvo el mismo temple con Melissa Paredes. Ahora, todo parece indicar que Janet Barboza junto a Ethel Pozo entrevistarán a Christian Domínguez este lunes 5 de febrero en su programa de las mañanas que se transmite por América Televisión.