No cabe duda de que Tula Rodríguez se ha convertido en uno de los personajes más queridos del medio nacional, gracias a su amplia trayectoria artística que la ha llevado a formar parte de importantes producciones. Inclusive, participó de la teleserie ‘Los otros concha 2′, dando vida a Estela Vargas, personaje que ha descrito como una “montaña rusa de emociones”. Asimismo, se mantiene activa en las redes sociales, creando contenido para sus plataformas principales. No obstante, en las últimas semanas, la actriz peruana atravesó una serie de emociones en su vida, debido a que su hija, Valentina Carmona, fue sometida a una delicada operación en la mandíbula para corregir una asimetría facial. A pesar de haber tenido una recuperación favorable, la artista nacional compartió imágenes en las que acompañó a su primogénita en su viaje hacia una nueva etapa universitaria en Estados Unidos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ CARRERA ESTUDIARÁ LA HIJA DE TULA RODRÍGUEZ?

Hace unos días, Tula Rodríguez compartió una serie de imágenes en las que acompaña a su hija, Valentina Carmona, en el inicio de su etapa universitaria, donde estudiará la carrera de audiología en Estados Unidos. Sin embargo, el momento más emotivo llegó cuando tuvo que despedirse de su hija entre lágrimas, lo que representa un gran paso en su vida personal y profesional a su corta edad, lejos de su familia. Así, en otra parte del video se observa que ambas recorren las instalaciones de la universidad, donde la menor de 17 años recibe orientación e información acerca de los cursos que cursará. “No tengo palabras para describir este momento, solo puedo decir que estoy feliz y orgullosa por este nuevo paso de mi Vale. Te amo y todo va a estar bien. Estaremos separadas por la distancia, pero unidas por un mismo sentimiento. Te amo hasta el infinito”, expresó.

#madreehija ♬ sonido original - Tula Rodríguez ✨ @tulaperu No tengo palabras para describir este momento, solo puedo decir que estoy feliz y orgullosa por este nuevo paso de mi vale ❤️ @Vale te amo y todo va a estar bien 🤍 Estaremos separadas por la distancia pero unidas por un mismo sentimiento ❤️ Te amo hasta el infinito allá 🙌🏼 #DiosEsBueno

¿POR QUÉ ‘CHIQUITO’ FLORES NO SE CASÓ CON TULA RODRÍGUEZ?

Tula Rodríguez y Juan Flores han mantenido una relación muy significativa y larga de más de cinco años. Sin embargo, la desconfianza y las infidelidades estuvieron entre las principales razones que llevaron al fin del romance, un hecho que generó comentarios y debates durante varias semanas en ese momento. Y es que, recientemente, a través del pódcast en Ouke, ‘Chiquito’ Flores, con evidente nostalgia, reveló que estuvieron a poco de convertirse en esposos.

“Estuvimos 5 años, tuve un cariño especial por ella. La conocí desde los 19 años. Quise yo casarme, no tuve la oportunidad porque estaba jugando al fútbol y ella estaba en su mejor momento. Sucede a veces que uno también ve otros ojitos, era inquieto y yo pequé en sacar los pies del plato. Bueno, no pequé porque no era casado, pero saqué los pies del plato. Cometí un error y me ampayaron”, contó el exarquero tras la pregunta que le realizó ‘Majo con sabor’.

De hecho, el exfutbolista afirmó que se arrepintió de haber cometido una infidelidad, por lo que quiso regresar con la exmodelo, pero era muy tarde, ya que ella había iniciado una relación con Javier Carmona. “Quise volver, pero ya no pues. Ya estuvo con este patita el que falleció”, agregó. “Yo estuve con Tula (...), pero también mantuve una relación en paralelo con Maribel. En su momento, le pedí disculpas a Tula, ya que no fue mi intención. En esa época, tenía mi fama, no supe controlarme”, reveló en una entrevista para ‘Amor amor amor’.