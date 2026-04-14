Por Redacción EC

No cabe duda de que Tula Rodríguez se ha convertido en uno de los personajes más queridos del medio nacional, gracias a su amplia trayectoria artística que la ha llevado a formar parte de importantes producciones. Inclusive, participó de la teleserie ‘Los otros concha 2′, dando vida a Estela Vargas, personaje que ha descrito como una “montaña rusa de emociones”. Asimismo, se mantiene activa en las redes sociales, creando contenido para sus plataformas principales. No obstante, en las últimas semanas, la actriz peruana atravesó una serie de emociones en su vida, debido a que su hija, Valentina Carmona, fue sometida a una delicada operación en la mandíbula para corregir una asimetría facial. A pesar de haber tenido una recuperación favorable, la artista nacional compartió imágenes en las que acompañó a su primogénita en su viaje hacia una nueva etapa universitaria en Estados Unidos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.