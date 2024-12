Jefferson Farfán, histórico jugador de la selección peruana, dejó atrás su exitosa carrera deportiva para dar inicio a su nueva faceta como empresario tras inaugurar su centro comercial “KM40″, ubicado en la antigua Panamericana Sur.

El pasado miércoles 4 de diciembre, el exfutbolista celebró junto a su madre e hijos mayores la apertura de su mall y acaparó la atención de la prensa y de sus seguidores al inaugurar su nuevo proyecto en Lurín. Tras este hecho, distintos personajes de la farándula local aplaudieron el gran logro de la ‘Foquita’, y quien no dudó en mostrar su apoyo y felicitarlo fue la cantante Yahaira Plasencia. Conoce lo que dijo la salsera sobre la nueva faceta del conductor del podcast ‘Enfocados’.

Esto dijo Yahaira Plasencia tras la inauguración del nuevo centro comercial de Jefferson Farfán:

Yahaira Plasencia es una de las cantantes más destacadas en el género de la salsa, y desde que terminó su relación con el exfutbolista Jefferson Farfán, siempre ha estado vinculada a cualquier situación que pasa con su expareja.

Ahora que el deportista inauguró su nuevo centro comercial, la salsera fue consultada por su opinión en este nuevo logro de su exnovio y no pasó la oportunidad para felicitarlo públicamente.

En una reciente entrevista con ‘América espectáculos’, Yahaira le envió sus mejores deseos a su expareja, Jefferson Farfán. “Que le vaya súper bien, vi algo [de su inauguración], que le vaya muy bien. A todo el mundo que le vaya bien. Creo que ya lo dije, el que obra bien le va bien, siempre”, expresó Plasencia de la ‘Foquita’ por su nuevo reto como empresario.

El mensaje de apoyo de Yahaira

Como se recuerda, la cantante de salsa, mantuvo una mediática relación con el exfutbolista en el año 2015, y a pesar de haber tomado rumbos distintos, el vínculo entre ambos sigue siendo motivo de atención.

ASÍ FUE LA INAUGURACIÓN DE ‘KM40′

Este centro comercial, ubicado en el kilómetro 40 de la antigua Panamericana Sur, en el distrito de Lurín, vio su inauguración el pasado miércoles 4 de diciembre en un ambiente cargado de emoción.

En un emotivo acto, Jefferson Farfán, junto a su madre Doña Charo y sus hijos, realizó el respectivo corte de cinta para dar inicio oficial al gran proyecto. Visiblemente emocionado, el exfutbolista compartió con los asistentes su satisfacción por este logro y su deseo de seguir ayudando al desarrollo del país desde el ámbito empresarial.

“Este es un sueño cumplido, [estoy] agradecido más que todo por el equipo de trabajo, han sido muchos años de trabajo, y lo más importante es que quiero dejar un legado a mi país. Un legado importante para que otros jugadores o exjugadores piensen también que se pueden lograr cosas importantes para el país”, dijo el exjugador de la selección peruana a Día1.

EL MENSAJE DE FARFÁN TRAS INAUGURAR SU CENTRO COMERCIAL KM40

‘La Foquita’ inauguró su propio centro comercial ‘KM40′ y más que emocionado por este nuevo paso en su vida, compartió unas sentidas palabras con todos sus seguidores.

“Dejar el fútbol no significó dejar de soñar. Ser empresario era un reto nuevo, pero tenía claro que, con esfuerzo y el apoyo de las personas correctas, todo era posible. Hoy celebro no solo este logro, sino también el mensaje que quiero dejar: no importa de dónde vengas, sino hacía dónde decides ir”, dijo el exseleccionado nacional en redes sociales.