‘La granja VIP’ es un reality de convivencia donde varios famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de no ser eliminados y llegar hasta la final para ganar el gran premio de la primera temporada: S/ 100 000. Y es que, el ingreso de diversas polémicas figuras de la farándula peruana, como Mónica Torres, Pablo Heredia, Paul Michael, Renato Rossini, Gabriela Herrera, Diego Chávarri, entre otros, ha generado que el programa continúe dando de qué hablar diariamente en los medios de espectáculos y redes sociales. En esta oportunidad, la que ha causado revuelo en las redes sociales es Melissa Klug, exparticipante del programa, debido a una publicación que realizó en apoyo a Samahara Lobatón. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el polémico mensaje que la chalaca dedicó a Christian Martínez, conocido popularmente como ‘Cri Cri’. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ MENSAJE DEDICÓ MELISSA KLUG A ‘CRI CRI’ TRAS SENTENCIAR A SAMAHARA LOBATÓN EN ‘LA GRANJA VIP’?

El pasado 1 de mayo, el popular ‘Cri Cri’ se salvó de la eliminación en ‘La granja VIP’ tras realizar una competencia extrema junto a Renato Rossini y Mark Vito. Esto le permitió ‘traicionar’ (sentenciar) a un participante del programa, por lo que decidió escoger a Samahara Lobatón. Lejos de que todo quedara ahí, la joven influencer no dudó en responderle y dejó entrever, sin presentar pruebas, que él tendría otras intenciones contra ella.

“No es nada nuevo para mí. Sé que ‘Cri Cri’ tiene un fetiche, no sé qué cosa tiene conmigo, se la va pegando siete semanas a mi lado, que te nomino, que no te nomino. Pasó un incidente en la cocina, luego en el baño, entonces yo no sé si esto es amor o es odio, pero él algo conmigo lo tiene”, expresó durante el programa en vivo.

Melissa Klug dedica polémico mensaje a 'Cri Cri' tras sentenciar a Samahara Lobatón en 'La granja VIP'. Foto: El Popular - Captura

Luego de que se hiciera pública la sentencia, Melissa Klug utilizó sus redes sociales para buscar el apoyo de sus seguidores y evitar la eliminación de su hija. Para ello, publicó una fotografía de Samahara junto a un enlace directo para votar. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fue el controversial mensaje contra Christian Martínez: “Me ayudan a votar por Samahara Lobatón, que nuevamente la traicionó ‘Cri Cri’, el gran ‘ser humano‘“.

¿QUÉ DIJO SAMAHARA LOBATÓN SOBRE LA VIDA PÚBLICA DE MELISSA KLUG?

En una edición de ‘La granja VIP’, Samahara Lobatón decidió sincerarse con sus compañeros del equipo ‘Las Víboras’, donde no dudó en halagar a su madre, Melissa Klug. De acuerdo con la joven influencer, lamenta la eliminación de su progenitora del reality, pero se siente tranquila porque esta le prometió que cuidará de sus pequeños hijos. Además, aprovechó en dejar en claro que la salida de la ‘Blanca de Chucuito’ del programa le resulta beneficioso debido a que no podrá manchar su imagen pública, argumentando que no tiene polémicas con nadie y lleva una vida “correcta”. “No quería que mi mamá se exponga de una manera mala porque mi mamá es súper correcta. Su imagen televisiva es correcta, no tiene escándalos, es correcta no quería que se manchara por este reality”, sostuvo. Tras sus declaraciones, los internautas han puesto en cuestionamiento lo dicho por Lobatón, asegurando que vive en una realidad distinta.