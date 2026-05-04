Por Redacción EC

La granja VIP’ es un reality de convivencia donde varios famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de no ser eliminados y llegar hasta la final para ganar el gran premio de la primera temporada: S/ 100 000. Y es que, el ingreso de diversas polémicas figuras de la farándula peruana, como Mónica Torres, Pablo Heredia, Paul Michael, Renato Rossini, Gabriela Herrera, Diego Chávarri, entre otros, ha generado que el programa continúe dando de qué hablar diariamente en los medios de espectáculos y redes sociales. En esta oportunidad, la que ha causado revuelo en las redes sociales es Melissa Klug, exparticipante del programa, debido a una publicación que realizó en apoyo a Samahara Lobatón. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el polémico mensaje que la chalaca dedicó a Christian Martínez, conocido popularmente como ‘Cri Cri’. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.