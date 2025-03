No cabe duda de que ’El valor de la verdad‘, conducido por Beto Ortiz, sigue causando mucha conmoción entre los seguidores y en las redes sociales por sus polémicos invitados cada fin de semana. En esta ocasión, la cuarta invitada en el sillón rojo será Melissa Klug, quien revelará temas muy delicados referente a su vida personal y sus relaciones con Jefferson Farfán, Abel Lobatón, Diego Chávarri, Christian Cueva, entre otros. La ‘Blanca de Chucuito’ volverá por tercera vez al programa concurso y promete generar polémica con sus candentes declaraciones. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿A QUÉ HORA INICIA Y DÓNDE VER ‘EL VALOR DE LA VERDAD’ DE MELISSA KLUG’?

Este domingo 30 de marzo, la cuarta invitada que se sentará en el temible sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’ será Melissa Klug, quien promete sorprender con sus impactantes revelaciones relacionadas con su vida privada y sus polémicas relaciones amorosas con reconocidos futbolistas peruanos e incluso se atreverá a mostrar pruebas.

De esta manera, aquellos televidentes que deseen sintonizar el programa concurso, que inicia a partir de las 9:45 p. m., pueden hacerlo a través del canal de Panamericana Televisión, disponible en el Canal 5 y 705 HD de las señales de Movistar y Claro. Asimismo, también estará disponible por medio de YouTube en los canales oficiales.

¿QUÉ PREGUNTAS RESPONDERÁ MELISSA KLUG EN ‘EL VALOR DE LA VERDAD’?

Melissa Klug no se guardará nada en una nueva edición de ‘El valor de la verdad’, cuando responda las preguntas relacionadas a Christian Cueva, Jefferson Farfán y Diego Chavarri. Sin embargo, todo hace ver que gran parte de las interrogantes que se le plantearán será sobre el tipo de relación que tuvo con ‘Aladino’, ya que la todavía esposa de Cueva, Pamela López dejó entrever un supuesto ‘affaire’ entre la chalaca y él. Cabe mencionar, además, que en el avance mostrado se ve a una Melissa bastante afectada e incluso llorando, por lo que se espera que revele detalles muy emotivos sobre su vida personal.

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN CUEVA SOBRE LOS SUPUESTOS ROMANCES CON ROSANGELA ESPINOZA Y MELISSA KLUG?

El pasado 27 de enero, Andrea Llosa estrenó su primer programa del año, y lo hizo teniendo como primer invitado a Christian Cueva, quien no dudó en someterse a todas las preguntas de la periodista. Durante la entrevista, Andrea lo cuestionó sobre las diversas especulaciones que giran en torno a una supuesta infidelidad a su expareja, Pamela López, con reconocidos y polémicos personajes de la farándula peruana. El mediocampista de Cienciano negó tajantemente haber tenido un romance con Melissa Klug, Rosángela Espinoza, Macarena Gastaldo y Chris Soiffer.

El deportista de 33 años mencionó que con Rosangela nunca hubo un ampay y que la fotografía que revelaron fue en un momento donde estaban compartiendo con sus demás compañeros y descartó algún romance. Con respecto a la ‘Blanca de Chucuito’ negó que haya compartido un Airbnb, por lo contrario, siempre han coincidido en reuniones de amigos. “¿Tuviste algo íntimo con Rosángela?”, preguntó Andrea. “No, con ella nunca”, respondió Cueva. Cuando se le preguntó por las otras modelos, insistió: “No, nunca. Sí tuve reuniones, pero no pasó nada más. Yo le confesé todo a Pamela”, detalló.