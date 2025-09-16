Con infidelidades de por medio, la vida de Pamela López todavía continúa expuesta a la crítica, y más aún desde que iniciara romance con Paul Michael. El hoy cantante y pareja de la todavía esposa de Christian Cueva, viene presentándose en programas de espectáculos promocionando temas musicales, y en ese sentido, ahora llama la atención la noticia entorno a lanzamiento de novedosa canción interpretada de manera inédita por ella misma.

PAMELA LÓPEZ SORPRENDE ANUNCIANDO QUE INTERPRETARÁ SU PRIMER TEMA MUSICAL JUNTO A PAUL MICHAEL

Tal y como lo llevara a cabo Christian Cueva junto a Pamela Franco, ahora Pamela López también tiene pensado incursionar en la música buscando alejarse de la polémica, y que empiecen a hablar más de ella por sus éxitos personales.

De esta forma lo ha dado a conocer en exclusiva entrevista concedida a “Día D” de ATV, revelando que va a “grabar una canción, es una primicia”, y por lo cual espera recibir apoyo de medios y seguidores también.

“La estoy empujando para que cante una canción conmigo”, manifiesta seguidamente un Paul Michael ‘completamente enamorado’ de Pamela López, y quien está detrás del tema cuya letra parece tener mensaje dirigido a Christian Cueva y actual pareja.

Recordemos que a nivel musical, esta no sería su primera aparición oficial en la industria, ya que tras darse a conocer los detalles entorno a infidelidades de Christian Cueva, ella decidió actuar para el videoclip de “El amor de su vida” interpretada por Orquesta Candela, y luego para otros donde el cantante peruano de 27 años es el gran protagonista.

A propósito del primer tema musical que tiene proyectado lanzar junto a Paul Michael, la entrevista concedida al dominical de “Día D”, evidenció que la siguiente parte de la letra que le toca interpretar a Pamela López, estaría indirectamente asociada al futbolista del Emelec ecuatoriano:

“El karma te va a llegar, la vida se encargó de ponerte a otra como tú en mi lugar”

DE ESTA FORMA SE REENCONTRARON PAMELA LÓPEZ Y EL ‘TENCHY’ UGAZ TRAS REVELACIÓN ENTORNO A PRESUNTO ROMANCE CLANDESTINO

La polémica no cesa entorno a los años de vida en común que llevaron juntos Pamela López y Christian Cueva, siendo el recordado ‘Tenchy’ Ugaz quien hacia abril 2025, vino a llamar la atención de medios tras reencontrarse con la todavía esposa del popular ‘Aladino’, y esto luego de controversiales declaraciones brindadas por Melissa Klug durante presentación en “El Valor de la Verdad”.

A través de segunda edición de “Esta Noche” vía América TV, y según palabras expresadas por ambos de manera coincidente, la infidelidad de la que presuntamente fueron partícipes según versión de la ‘Blanca de Chucuito’, nunca llegó a consumarse, y solamente terminaron entablando sincera amistad.

“Mi pinky, mi hermana”, fue como llamó el ‘Tenchy’ Ugaz a Pamela López tras aparecer en escena durante entrevista que ella le concedía a la ‘Chola Chabuca’, y mediante la cual aprovecharon la ocasión para negar de manera conjunta y rotunda sobre todo, cualquier tipo de rumor entorno a traición de pareja que habrían cometido cuando mantenían relación sentimental con Sara Manrique y Christian Cueva, respectivamente.

Al respecto, también el exfutbolista trujillano hizo sentir su enojo, dirigiéndose a Melissa Klug de manera puntual por decir "‘me comentó‘, ‘que me dijeron’, y de eso vivimos ... estás saliendo a demostrar algo sin pruebas y estás incomodando a terceras personas“.

Cabe resaltar y recordar a la vez, que tras ser mencionado por la popular ‘Blanca de Chucuito’ en “El Valor de la Verdad” debido a presunto romance clandestino que tuvo con Pamela López, el ‘Tenchy’ Ugaz hizo uso de sus redes sociales para publicar llamativos mensajes, y uno de ellos señalando puntualmente “que las personas se envenenen el corazón solas con la 5ta pregunta”, mientras le sonríe a la vida a pesar de circunstancias negativas experimentadas.

ESTO HABRÍA ASEGURADO SARA MANRIQUE SOBRE PRESUNTO ROMANCE CLANDESTINO DE PAMELA LÓPEZ CON EL ‘TENCHY’ UGAZ

A lo largo de sus casi 5 años de matrimonio, Christian Cueva le habría sido infiel a Pamela López con más de una mujer, pero ahora resulta según lo revelado por Melissa Klug durante edición de “El Valor de la Verdad”, que la trujillana también tuvo varios ‘affaire’ mientras era enamorada del actual futbolista de Cienciano, y uno de ellos junto al ‘Tenchy’ Ugaz esposo de Sara Manrique por ese entonces.

Tras la versión brindada por la ‘Blanca de Chucuito’ que remece la farándula peruana, Karla Tarazona de Préndete cuya emisión está a cargo de Panamericana TV, pudo conversar en exclusiva con la exactriz cómica, y obtener respuesta entorno a deslealtad que habría sufrido de parte del exjugador trujillano mientras vivían juntos.

"“Le digo que me comente si lo que ella dice, es verdad”, comenta la actual pareja de Christian Domínguez entorno a pregunta dirigida a una Sara Manrique que no habría dudado respondiéndole “... solamente con un sí“.

Sin brindar mayores detalles, la exposa del ‘Tenchy’ Ugaz hoy prefiere mantenerse al margen de la controversia, aunque para su amiga Karla Tarazona, “... ella tendrá que aclarar en su momento las cosas si es que desea hablar" tras más de una década incluso divorciados.