El regreso de ‘El Valor de la Verdad’ generó numerosas interrogantes, rumores y opiniones debido a las revelaciones que compartió su primera invitada: Pamela López. La animadora de eventos respondió 20 preguntas relacionadas con su vida personal y su matrimonio con Christian Cueva, lo que desató gran polémica. Sin embargo, la controversia no se limitó a lo que se vio en pantalla. El programa ‘La Noche Habla’ desveló el misterio que rodeaba la pregunta número 21, aquella que López optó por no responder, generando aún más especulaciones. Además, la filtración de varias preguntas que quedaron fuera de la edición final, debido a su naturaleza comprometora, añadió un nuevo capítulo a esta saga. Entérate de todos los detalles en esta nota.

¿QUÉ PREGUNTAS NO RESPONDIÓ PAMELA LÓPEZ EN “EL VALOR DE LA VERDAD”?

Previo al estreno del programa, Pamela López tuvo que responder 60 preguntas ante un polígrafo, de las cuales únicamente 21 fueron seleccionadas para los seis niveles del cuestionario característico del formato. Debido a esto, a través de ‘La Noche Habla’, espacio conducido por Laura Spoya, Ric La Torre y Tilsa Lozano, se decidió despejar las dudas al público y compartir las interrogantes que no lograron ser parte de la emisión, lo que generó controversia entre los espectadores.

En primer lugar, surgió la duda sobre la posibilidad de que Christian Cueva y Marisol hubieran tenido algún tipo de vínculo. Ante ello, la madre de los hijos del futbolista afirmó que la popular “Faraona” le contó que compartieron una reunión en la que él le ofreció viajar juntos, pero ella decidió rechazar la propuesta.

“No tengo la más mínima idea cuándo empezó ni cuándo terminó este afanamiento, pero pienso que ellos se distanciaron el día del cumpleaños de Marisol porque yo asistí y nos tomamos una foto juntas. Ella lo publicó en sus redes e, inmediatamente, él postea una foto con Tony Rosado. Ahí creo que empieza el roce”, precisó.

Otro aspecto que también generó polémica fue el supuesto vínculo entre Alexandra Méndez, conocida como “La Chama”, y el futbolista, luego de que ambos coincidieran en una reunión. Ante esto, Pamela López confirmó la interrogante, y el polígrafo avaló su respuesta. Según lo señalado, Cueva habría comenzado a coquetear con la modelo venezolana tras compartir momentos con ella en un encuentro realizado en la casa de un familiar.

Por otro lado, también se cuestionó un posible vínculo entre Christian Cueva y Rosángela Espinoza, y la respuesta afirmativa de López sorprendió al público, especialmente considerando que el futbolista había negado rotundamente los rumores al respecto. Sin embargo, la confirmación de esta información generó aún más dudas y especulaciones.

“Recuerdo que estábamos viviendo en Brasil y ella estaba en estos programas de competencia. La fastidiaban a ella con cosas sobre Christian y yo no entendía por qué tanto. Y él (Christian Cueva) decía que era solo porque le había enviado un video saludo. Me dijo: ‘tú sabes como es el morbo allá en Perú, yo a ella no la conozco’. Así fue por muchos años. Recién me confesó que llegó a cenar con ella en un restaurante de carnes en el 2024, cuando le puse la condición de que me confesara todo. Ahí recién me dijo que la conoció, que quiso dársela de la pendej* y que la invitó a cenar”, mencionó Pamela.

¿CUÁLES FUERON LAS PREGUNTAS QUE RESPONDIÓ PAMELA LÓPEZ EN ‘EL VALOR DE LA VERDAD’?

Esta noche del domingo 9 de marzo, el Perú se paralizó con las candentes y fuertes declaraciones de Pamela López en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’, en las cuales contó todos los pormenores sobre su tormentosa relación con Christian Cueva, las supuestas infidelidades con Melissa Klug, Pamela Franco, Chris Soifer, Marisol, entre otras mujeres del medio. Además, dentro de las 20 preguntas que respondió la emprendedora, narró una historia lamentable en su vida, ya que abortó por insinuación del futbolista en 2014. Todas estas revelaciones le valieron para ganar 25 mil soles. A continuación, estas fueron las preguntas que respondió López:

¿Estuvo Christian Cueva con Pamela Franco mientras estabas dando a luz? | Respuesta: Sí ¿Decía Christian Cueva que Pamela Franco era una cualquiera? | Respuesta: Sí ¿Dejarías que tus hijos se relacionen con Pamela Franco? | Respuesta: No ¿Metía a Pamela Franco en las concentraciones? | Respuesta: Sí ¿Te contó Janet Barboza que Pamela Franco perdió un hijo de Christian Cueva? | Respuesta: Sí ¿Te agredió Cueva varias veces? | Respuesta: Sí ¿Te insinuó Cueva que abortes? | Respuesta: Sí ¿Tenía Cueva varios chips de celulares en su maleta? | Respuesta: Sí ¿Fue el famoso yape a la otra Pamela para comprar chelas? | Respuesta: Sí ¿Te dijo Cueva que tuvo relaciones sexuales con Melissa Klug? | Respuesta: Sí ¿Le pidió la hija de Melissa Klug a Cueva ser su pareja de promoción? | Respuesta: Sí ¿Asistía Cueva a una iglesia cristiana para obtener tu perdón? | Respuesta: Sí ¿Fue Christian Domínguez el paño de lágrimas de Pamela Franco? | Respuesta: Sí ¿Te describió Christian Domínguez todas las casas de Cueva? | Respuesta: Sí ¿Organizaba Cueva encerronas con futbolistas? | Respuesta: Sí ¿Afanó Cueva a Marisol? | Respuesta: Sí ¿Amenazó Cueva a Marisol con mostrar sus conversaciones? | Respuesta: Sí ¿Pamela terminaste con tu enamorado por Christian Cueva ? | Respuesta: Sí ¿Te contó Cueva que Cris Soifer le sacaba plata? | Respuesta: Sí ¿Amas a Christian Cueva? | Respuesta: No

Es importante señalar que la pregunta 20 inicialmente fue “¿Es Cueva el amor de tu vida?”, pero las invitadas de Pamela López tocaron el botón rojo y se tuvo que cambiar la pregunta.