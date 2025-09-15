Este fin de semana, Dayanita generó revuelo en la farándula peruana con sus sorprendentes declaraciones en el temible sillón rojo de “El Valor de la Verdad”, donde no solo contó polémicos pasajes de su vida, sino también detalles de su trayectoria artística marcada por la falta de profesionalismo y capacidad. En ese contexto, la popular cómica tuvo que enfrentar una pregunta referente a su cuestionada salida del programa “JB en ATV”. Esto ocasionó un ambiente tenso en el set, generando las explicaciones de su partida del espacio de Jorge Benavides. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO DAYANITA SOBRE SU SALIDA DE “JB EN ATV” DE JORGE BENAVIDES?

En la última edición de “El valor de la verdad”, la pregunta número 13 fue: “¿Te arrepientes de haber abandonado el programa de JB?”, a lo que Dayanita respondió con un rotundo “sí”. Ante ello, la cómica explicó, visiblemente conmocionada, que su salida no respondió únicamente a motivos económicos, sino también a una lucha personal que no logró manejar y que pasó factura en su vida profesional. De hecho, mencionó que aún guarda sentimientos hacia el programa de Jorge Benavides, en las que resaltó la complicidad, las risas y la familiaridad con sus compañeros.

@showpeoficial_ 😱💔 Entre confesiones y recuerdos, Dayanita reveló en El Valor de la Verdad que aún extraña los días en el set de JB en ATV. La actriz cómica no pudo evitar emocionarse al hablar de su paso por el programa y de lo que significó en su carrera 🎭. 👉 ¿Se dará algún reencuentro con Jorge Benavides? #Dayanita #ElValorDeLaVerdad #FarandulaPeruana #Espectaculos ♬ sonido original - Showpe

“El problema no son ellos, soy yo. Porque soy una persona que siempre vivo de mi pasado, me encierro en él y termino saboteándome sola. Por ratos siento que no hago falta acá. Por mis inseguridades dejo muchas cosas. Totalmente, la culpa fue mía”, dijo Dayanita muy avergonzada frente a las cámaras. Inclusive, la actriz cómica hizo una mea culpa sobre su situación actual la cual la dejó sin un trabajo estable, debido a su falta de profesionalismo e indisciplina en el espacio de ATV.

¿CÓMO INICIÓ SU CARRERA ARTÍSTICA DAYANITA?

Dayanita nació en Pucallpa, Ucayali, el 31 de enero de 1998. Con apenas 27 años, ha logrado consolidarse como una de las figuras más reconocidas del humor televisivo en Perú. Su llegada a Lima se dio en la adolescencia, motivada por la búsqueda de oportunidades laborales. Fue en ese contexto que comenzó a trabajar como cómica ambulante, actividad que le permitió ganar experiencia y contacto con el público. Durante esos primeros años conoció al humorista Danny Rosales, quien se convirtió en un puente importante en su carrera al presentarla con Jorge Benavides.

Y es que, gracias a esta recomendación, en 2018 ingresó al programa “El wasap de JB”, lo que marcó su debut en la televisión nacional. Desde entonces, su talento y carisma le abrieron las puertas a diversos proyectos, entre ellos “JB en ATV”, donde se mantuvo hasta 2023, con un breve regreso en 2024. Asimismo, participó en otros espacios de entretenimiento como “El reventonazo de la Chola”, “Noche de patas” y la obra teatral “Habla causa”.