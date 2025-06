En el último episodio del programa “Esta Noche”, Susy Díaz y su hija Flor Polo asistieron como invitadas y sacudieron el mundo del espectáculo tras una conmovedora revelación. La exvedette compartió un momento íntimo y doloroso sobre cómo vivió la Navidad, desatando una ola de indignación y solidaridad en la reconocida periodista Magaly Medina, quien no dudó en expresar su profunda consternación ante los hechos.

Las palabras de Susy han generado un debate sobre los lazos familiares y el significado de las festividades. La reacción de Magaly Medina subraya la gravedad de lo sucedido, calificando la situación de “terrible”. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ REVELARON SUSY DÍAZ Y FLOR POLO SOBRE LA NAVIDAD?

Al ser consultada sobre cómo pasó la fecha, Susy Díaz confesó con tristeza que la vivió en completa soledad. “La Navidad yo la pasé en mi casa sola como cualquier animal”, fueron sus impactantes palabras.

Ante esta declaración, Flor Polo, quien reside con ella, se defendió explicando que había estado junto a su madre hasta las 10 de la noche, pero luego decidió irse con sus hijos para pasar el resto de la celebración en otro lugar, según informa el diario La República.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE MAGALY MEDINA ANTE ESTA SITUACIÓN?

Las justificaciones de Flor Polo no solo no convencieron a Magaly Medina, sino que le provocaron una profunda indignación. La presentadora de ATV no ocultó su malestar al presenciar el trato que, a su parecer, Flor le dio a su madre en una fecha tan significativa, especialmente considerando el constante apoyo que Susy le brinda.

Medina calificó la confesión de Susy como “terrible” y añadió: “Esa sensación de soledad y abandono de esta mujer que da todo por su hija. Le cuida los hijos, le da una casa, le paga las deudas, ya que a la hija le fue mal con Néstor Villanueva”. La periodista sentenció que le parecía un “mal agradecimiento total” que Flor dejara sola a su madre en Navidad.

¿QUÉ OPINA MAGALY MEDINA SOBRE LAS SUPUESTAS EXTORSIONES A FLOR POLO?

Semanas antes de esta polémica navideña, Magaly Medina ya había expresado fuertes críticas hacia Flor Polo. Tras el anuncio de Flor sobre un retiro temporal de sus actividades laborales debido a presuntas amenazas de extorsión, Medina manifestó su incredulidad. La conductora de ATV sugirió que esta decisión era, en realidad, una maniobra para desviar la atención de un ampay reciente, donde Flor fue captada entrando a un hostal con su pareja, Luiggi Yarasca.

“Si estás siendo extorsionada, no te expones paseando por zonas peligrosas. No te vas hasta San Juan de Miraflores a buscar a tu novio. Si de verdad sientes que tu vida corre peligro, te refugias en la casa de tu madre en La Molina”, comentó con dureza Medina.