Las afirmaciones de Jefferson Farfán sobre su vínculo con Darinka Ramírez, madre de su recién nacida hija, han generado una fuerte reacción por parte de la familia de la joven. Luego de que el exfutbolista señalara en el programa “América Hoy” que su única responsabilidad era con la bebé y no con Darinka, su padre, Manuel Ramírez, respondió con firmeza. En una aparición en “Magaly TV La Firme”, no solo desmintió la versión de Farfán, sino que le advirtió que posee una grabación de una conversación entre ellos. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO EL PADRE DE DARINKA RAMÍREZ SOBRE JEFFERSON FARFÁN?

En una reciente aparición en el programa de Magaly Medina, Manuel Ramírez, padre de Darinka Ramírez, ofreció su versión detallada de una conversación que sostuvo con el exfutbolista Jefferson Farfán, contradiciendo directamente las declaraciones previas del deportista.

Según relató el señor Ramírez, Farfán nunca les comunicó su intención de limitarse a la manutención de la bebé, sino que, por el contrario, les manifestó a él y a su esposa su deseo de llevarse a Darinka del hogar familiar argumentando una “mayor comodidad de la bebé” y la suya propia. En este punto, el padre de Darinka enfatizó que en ningún momento Farfán insinuó que no deseaba mantener una relación con su hija.

Visiblemente indignado, Manuel Ramírez no dudó en calificar las afirmaciones de Farfán como falsedades. “Lo que el señor manifiesta es mentira. Yo sinceramente le pediría que me mire a los ojos y me diga en mi cara que lo que me dijo no era verdad”, expresó con firmeza ante las cámaras. El padre de Darinka manifestó su profundo malestar como progenitor al escuchar las recientes declaraciones del futbolista, señalando la clara contradicción entre lo que Farfán les había prometido en su momento y lo que ahora sostiene públicamente.

Además de desmentir la versión de la conversación, Manuel Ramírez expresó su frustración por la actitud de Farfán hacia su familia y por las promesas que considera incumplidas. “Este señor nos ha pisoteado”, sentenció con un tono de evidente decepción, según recoge Infobae.

Asimismo, cuestionó la buena fe del exfutbolista al llevar a Darinka y a su nieta a un lugar carente de recursos básicos, como muebles, a pesar de haberles asegurado que lo hacía por su bienestar. “Nos dijo que se llevaría a mi hija y a mi nieta para que estuvieran más cómodas, pero jamás dijo que no quería tener relación con Darinka... Si en verdad lo hubiera hecho por su bienestar, entonces no hubiese mentido”, señaló Ramírez.

Para sentenciar su posición y desafiar la versión de Jefferson Farfán, el padre de Darinka Ramírez reveló contar con un registro audiovisual completo del encuentro que sostuvo con el exfutbolista. “Cuando él se acerca a conversar con nosotros, yo tengo una cámara ahí en la sala. Si él quiere desmentirme en algo, va a tener que probarlo”, manifestó con firmeza.

Con esta prueba en su poder, Manuel Ramírez lanzó una firme advertencia a Farfán, indicando que si el exfutbolista intentaba contradecir su relato de los hechos, él tendría las evidencias necesarias para demostrar la veracidad de su testimonio.

¿QUÉ DIJO JEFFERSON FARFÁN EN “AMÉRICA HOY”?

En una comunicación telefónica con el programa “América Hoy”, Jefferson Farfán ofreció su versión sobre el diálogo que mantuvo con los padres de Darinka Ramírez. Según sus declaraciones, el propósito fundamental de esa conversación fue establecer claramente sus responsabilidades, enfatizando una distinción crucial.

“Yo hablé con sus padres para decirles que yo me voy a hacer cargo de mi hija y que iba a ser el responsable de mi hija, que es muy diferente”, sostuvo. Con estas palabras, el exfutbolista buscó dejar sentada su posición de que su responsabilidad parental se centra exclusivamente en la menor, desvinculándose de cualquier compromiso con la madre de su hija.