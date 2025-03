Pamela Franco vuelve a estar en el centro de la atención pública. La reciente filtración de chats comprometedores entre su pareja, Christian Cueva, y la cantante Marisol ha desatado una ola de comentarios y especulaciones. En medio de esta controversia, el pasado 12 de marzo, durante la emisión de su programa “Doble Sentido”, que conduce junto a Andrea San Martín y Roxana Molina, Franco sorprendió a la audiencia con unas declaraciones que generaron diversas reacciones, incluyendo las risas de sus compañeras. ¿Qué fue exactamente lo que dijo Pamela Franco? A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL FUE LA APARENTE INDIRECTA QUE LANZÓ PAMELA FRANCO EN SU PROGRAMA “DOBLE SENTIDO”?

En la apertura del programa “Doble Sentido”, el tema “Si me ibas a dejar” de la popular “Faraona de la cumbia” se hizo presente en el set, y en medio de la melodía, todas las miradas se dirigieron hacia la conductora. Sin embargo, esto no pareció inmutar a Pamela Franco, quien mencionó que “la cumbia te da en el corazón”, mientras interpretaba la canción en voz alta, según recoge Infobae.

Posteriormente, el show transcurrió sin inconvenientes hasta que se abordó el caso de Ángel Ramírez, un conocido streamer y colega del programa, quien ha sido acusado de infidelidad. En ese contexto, una llamativa declaración de la pareja de Christian Cueva no pasó desapercibida, generando dudas sobre su destinatario: “Hablando de eso de que hay más o no, la verdad, por eso, no escupan al cielo que les cae en la carita. Tiempo al tiempo”.

Rápidamente, Roxana Molina y Andrea San Martín le preguntaron a quién se refería con dicho comentario, ya que, dada la situación que atraviesa la cantante, se podía relacionar con lo acontecido con Marisol. No obstante, Pamela fue tajante al aclarar que su comentario no tenía nada que ver con ninguna polémica. “Estamos diciendo por Angelito”, concluyó.

¿QUÉ DECÍAN LOS CHATS COMPROMETEDORES ENTRE MARISOL Y CHRISTIAN CUEVA?

Tras las revelaciones de Pamela López en ‘El Valor de la Verdad’, donde insinuó un supuesto affaire entre el futbolista y la cantante Marisol, la ‘Faraona de la Cumbia’ decidió dar un paso al frente. En una movida que sacudió aún más el escándalo, la artista trujillana presentó, a través del programa “Amor y Fuego”, las conversaciones privadas que mantuvo con el jugador de la selección peruana.

“Te quiero, estás en mi mente y mi corazón”, habría escrito Cueva a la cantante, según las imágenes filtradas del programa. En otra parte de la conversación, se puede leer cómo el jugador le envía otro mensaje: “Te quiero, extrañé escucharte”, mientras que la respuesta de la artista deja entrever que existía una relación cercana entre ambos: “Gracias, el cariño es recíproco”.

En esta línea, la popular “Faraona” expresó que, aunque sí hubo propuestas por parte de Cueva, ella continuó con el juego solo con la finalidad de ver hasta dónde llegaba. De esta manera, aclaraba que sus interacciones no tenían segundas intenciones.

¿EN QUÉ CONSISTE EL NUEVO PROYECTO MUSICAL ENTRE PAMELA FRANCO Y CHRISTIAN CUEVA?

En medio de la atención mediática que rodea su relación, Pamela Franco y Christian Cueva han decidido lanzar un nuevo proyecto musical conjunto. Se trata de una canción acompañada de un videoclip, en el que la pareja expresa sus sentimientos y vivencias amorosas, las cuales han estado marcadas por la polémica desde sus inicios.

La letra de la canción, según adelantos de “Magaly TV La Firme”, revela un amor que ha tenido que enfrentar críticas y juicios constantes. Frases como “Por las cuatro esquinas hablan de los dos, que es un escándalo, dicen y hasta me maldicen por darte mi amor” evidencian la lucha de la pareja por consolidar su relación, a pesar de las controversias derivadas de sus relaciones pasadas.

El videoclip, por su parte, muestra escenas de complicidad y afecto entre Pamela Franco y Christian Cueva, reflejando los obstáculos que han tenido que superar para fortalecer su vínculo. La pareja busca transmitir un mensaje de amor que trasciende las críticas y los comentarios mediáticos, consolidando así su relación a través de este proyecto musical.