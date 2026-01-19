Los Premios Oscar 2026 están a la ‘vuelta de la esquina’ pero antes tenemos que conocer la lista oficial de nominados en cada categoría. ¿Cuándo podremos saberlo? Aquí te contamos todo.

¿Cuándo se anuncian los nominados a los Oscar 2026?

La fecha oficial para el anuncio de los nominados a los Premios Oscar 2026 es el jueves 22 de enero de 2026.

El evento será conducido por los actores Danielle Brooks (nominada anteriormente por “The Color Purple”) y Lewis Pullman (“Top Gun: Maverick”). La lectura de los seleccionados se realizará en vivo desde el Samuel Goldwyn Theater en Beverly Hills.

Horarios del anuncio de nominaciones

México: 7:30 a.m.

7:30 a.m. Perú, Colombia, Ecuador: 8:30 a.m.

8:30 a.m. Argentina, Chile, Uruguay: 10:30 a.m.

10:30 a.m. España: 14:30 p.m.

¿Quiénes son los favoritos en los Premios Oscar 2026?

Este año, la competencia está marcada por una mezcla de directores consagrados y nuevas voces que han sorprendido a la crítica. Entre las películas que suenan con más fuerza para dominar las categorías principales de la 98.ª edición se encuentran:

“Una batalla tras otra” (One Battle After Another): El ambicioso drama de Paul Thomas Anderson lidera muchas de las predicciones, con actuaciones destacadas de Leonardo DiCaprio y Sean Penn.

El ambicioso drama de Paul Thomas Anderson lidera muchas de las predicciones, con actuaciones destacadas de Leonardo DiCaprio y Sean Penn. “Sinners”: La nueva propuesta de terror y suspenso de Ryan Coogler, protagonizada por Michael B. Jordan, ha generado un enorme ruido tras su éxito en taquilla y crítica.

La nueva propuesta de terror y suspenso de Ryan Coogler, protagonizada por Michael B. Jordan, ha generado un enorme ruido tras su éxito en taquilla y crítica. “Hamnet”: Dirigida por Chloé Zhao, esta adaptación literaria cuenta con el favoritismo de la crítica, especialmente por la interpretación de Jessie Buckley y Paul Mescal.

Dirigida por Chloé Zhao, esta adaptación literaria cuenta con el favoritismo de la crítica, especialmente por la interpretación de Jessie Buckley y Paul Mescal. “Marty Supreme”: La película de Josh Safdie sobre el mundo del ping-pong profesional tiene a Timothée Chalamet como uno de los favoritos indiscutibles para la categoría de Mejor Actor.

La película de Josh Safdie sobre el mundo del ping-pong profesional tiene a Timothée Chalamet como uno de los favoritos indiscutibles para la categoría de Mejor Actor. “Frankenstein”: La visión de Guillermo del Toro sobre el clásico de Mary Shelley promete arrasar en categorías técnicas y de diseño de producción.

Dónde ver el anuncio de los nominados a los Oscar 2026 en vivo

La Academia busca llegar a la mayor audiencia posible, por lo que el anuncio de las nominaciones se transmitirá de forma global a través de múltiples plataformas digitales. Podrás seguirlo en directo mediante:

Canales oficiales de la Academia: El sitio web Oscars.org y su canal oficial de YouTube. Redes Sociales: Transmisiones en vivo a través de TikTok, Instagram y Facebook de @TheAcademy. Plataformas de Streaming: En regiones seleccionadas, se podrá ver a través de Disney+ y Hulu, además de la señal de ABC News Live.

¿Cuándo será la ceremonia de los Premios Oscar 2026?

Una vez conocidos los nominados este 22 de enero, la cuenta regresiva final terminará el domingo 15 de marzo de 2026, fecha en la que se celebrará la gran gala de premiación en el Dolby Theatre de Los Ángeles. El comediante Conan O’Brien regresará como el anfitrión de la noche por segundo año consecutivo.