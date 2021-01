Instagram es una de las redes sociales que más popular es entre el público en general. No hay casi nadie que no tenga creada una cuenta o la aplicación descargada en el móvil. Y, pese a todas las comodidades y herramientas que le brinda al usuario, también hay acciones que no son tan fáciles de ejecutar.

Este caso, por ejemplo, se da cuando uno intenta eliminar nuestra cuenta de Instagram. Lo primero que debes entender, es que no podrás hacerlo desde tu celular. La única forma de proceder a borrar tu perfil es hacerlo desde una computadora.

A la hora de borrar tu cuenta de Instagram puedes hacerlo de dos formas: temporalmente o de forma definitiva.

Borrado temporal. Desaparecerás de la red guardando tu nombre de la cuenta así como todo lo que hayas subido, también tus interacciones. Y todo volverá a su estado original cuando te decidas a restaurar tu perfil.

Borrado permanente. Todo lo relacionado con tu cuenta de Instagram se perderá para siempre, incluido el nombre de usuario.

Para el borrado temporal debes hacer lo siguiente:

1) Abre un navegador de escritorio o habilita el modo escritorio en tu navegador móvil.

2) Accede a esta dirección web: ‘https://www.instagram.com/accounts/remove/request/temporary’.

3) Selecciona el motivo para deshabilitar tu cuenta, introduce tu contraseña y acepta: tu perfil quedará deshabilitado.

4) Puedes borrar temporalmente tu perfil una vez a la semana.

Cómo borrar tu cuenta definitivamente:

1) Debes utilizar un navegador de escritorio o usar el de tu móvil en modo de escritorio.

2) Accede a esta página web: ‘https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent’.

3) Elige un motivo para la eliminación.

4) Introduce tu contraseña de Instagram y pulsa en el botón de ‘Eliminar definitivamente mi cuenta’.

5) Sigue el proceso y tu cuenta se eliminará.

6) Recuerda que todo lo que hayas subido se eliminará para siempre, también tus interacciones y el nombre de usuario.

