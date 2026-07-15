La enorme demanda por la final del Mundial 2026 ha disparado el precio de las entradas en el mercado de reventa. (Fuente: América World Cup)
La enorme demanda por la final del Mundial 2026 ha disparado el precio de las entradas en el mercado de reventa. (Fuente: América World Cup)
Por Redacción EC

La clasificación de selecciones de enorme convocatoria ha provocado una demanda histórica por asistir al encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo. Mientras las entradas vendidas por la FIFA prácticamente se agotaron, los portales de reventa registran un incremento acelerado en los precios, reflejando el enorme interés que despierta el evento deportivo más importante del planeta.