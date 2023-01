Lionel Messi cumplió el sueño de niño: ganar un Mundial con la selección argentina de fútbol. Sin embargo, para la gran figura del conjunto dirigido por Lionel Scaloni no todo fue felicidad. Te contamos las razones.

Lionel Messi: qué dijo sobre su famosa frase “anda pa’ allá, bobo”

En una entrevista para Andy Kusnetzoff de Urbana Play, la ‘Pulga’ se refirió al polémico cruce de palabras que tuvo con Wout Weghorst, delantero de Países Bajos, en los cuartos de final del torneo ante dicho país.

“Sabía todo lo que habían comentado antes del partido, lo que él (van Gaal) había comentado. Incluso algunos de mis compañeros me decían ‘viste lo que dijo, lo dijo a propósito’. Cuando termina todo eso, no me gusta eso que hice, no me gusta el ‘andá para allá’ y todo eso”, indicó Messi, dejando en claro que no le gustó la desafiante frase que dijo después del partido ante el cuadro europeo.

Asimismo, el exBarcelona agregó sobre el tema: “Pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido. Uno reacciona como reacciona, pero no estaba nada pensado. Se fue dando. No me gusta dejar esa imagen, pero son cosas que pasan también”.

¿Qué dijo Messi sobre haber ganado el Mundial Qatar 2022?

Messi, mostrándose tan sincero como en cada entrevista brindada, confesó lo mucho que cambió su vida a partir de ganar la Copa del Mundo.

“Es espectacular. Desde que ganamos el Mundial, cambió todo para mí y para todo el mundo. Fue algo impresionante. Ahora podemos decir que somos campeones del mundo. Por suerte, ya se dio lo que tanto soñábamos, lo que tanto había deseado durante toda mi carrera y, bueno, llegó casi al final”, expresó el capitán de Argentina, quien fue elegido el mejor futbolista del Mundial Qatar 2022.