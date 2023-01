El actor Noah Schnapp de la serie Stranger Things, que se transmite en la plataforma más conocida del mundo, Netflix, realizó una confesión que ha dejado a más de uno con la boca abierta y viene generando gran sorpresa entre quienes aman y son fanáticos de esta producción dirigida por los hermanos Matt y Ross Duffer. ¿Qué es lo que dijo el artista para que ahora se encuentre en el centro de la opinión pública? En esta nota te contaremos los detalles que debes conocer al respecto.

LA SORPRESIVA CONFESIÓN DE NOAH SCHNAPP, ACTOR DE STRANGER THINGS

Noah Schnapp, quien actualmente tiene 18 años, salió del clóset con un video en su cuenta de TikTok con un texto que se lee de la siguiente manera:

“Finalmente le dije a mis amigos y familia que era gay después de estar asustado en el armario durante 18 años y todo lo que dijeron fue ‘lo sabemos’”.

La publicación de Noah Schnapp vino acompañada de un comentario que señala:

“Supongo que soy más parecido a Will de lo que pensaba”, haciendo referencia al personaje que lo hizo famoso en todo el mundo y que muchos fanáticos estiman que también es gay en la serie Stranger Things de Netflix.

QUÉ ES STRANGER THINGS

Stranger Things es una serie de televisión web estadounidense de suspenso y ciencia ficción coproducida y distribuida por la plataforma de streaming Netflix.

Stranger Things está escrita y dirigida por los hermanos Matt y Ross Duffer, y producida ejecutivamente por Shawn Levy, se estrenó en Netflix el 15 de julio de 2016 y recibió críticas positivas por parte de la prensa especializada, que elogió la interpretación, caracterización, ritmo, atmósfera y el claro homenaje al Hollywood de la década de los ochenta, con referencias a películas de Steven Spielberg, Wes Craven, John Carpenter, Stephen King, Rob Reiner y George Lucas, entre otros, incluyendo varias películas, anime y videojuegos.

Stranger Things está relacionada e inspirada en gran parte a la película de Super 8 del director J.J.Abrams estrenada en 2011.

La historia de Stranger Things se desarrolla en el pueblo ficticio de Hawkins, en el estado Indiana, Estados Unidos, durante los años ochenta, cuando un niño de doce años llamado Will Byers desaparece misteriosamente. Poco después, Once, una niña aparentemente fugitiva y con poderes telequinéticos, se encuentra con Mike, Dustin y Lucas, amigos de Will, y los ayuda en la búsqueda del mismo.

La segunda temporada de Stranger Things se estrenó el 27 de octubre de 2017; y está situada un año después de la primera y trata de los intentos de los personajes para volver a la normalidad y las consecuencias de los hechos sucedidos en la primera temporada.

La tercera temporada de Stranger Things se estrenó el 4 de julio de 2019 y consta de 8 episodios; cuenta con nuevos personajes, tal es el caso de Robin.

El 30 de septiembre de 2019, Netflix confirmó la renovación de la serie para una cuarta temporada. Para que el 17 de febrero de 2022, Netflix confirmara que esta estaría dividida en dos entregas y anunció también las fechas de estreno. La primera parte se estrenó el 27 de mayo y la segunda estaría disponible a partir del 1 de julio. También, a través de una carta, los productores dieron a conocer que esta temporada será la penúltima, por lo tanto, Stranger Things acabará tras la quinta temporada.

QUÉ ES NETFLIX

Netflix es uno de los servicios de streaming más conocidos y populares del mundo. Principalmente, la dinámica de su servicio es a través del pago por suscripción que les permite a sus miembros ver series y películas sin publicidades en un dispositivo con conexión a internet.

Una de las ventajas de usar Netflix, que es que también puedes descargar series y películas en un dispositivo con iOS, Android o Windows 10 y verlas sin conexión a internet.

El contenido de Netflix varía según la región y también puede cambiar a lo largo del tiempo. Puedes elegir entre una amplia variedad de documentales, películas, series, contenido original de Netflix galardonado y mucho más; pero teniendo en cuenta que estas en algún momento podrían desaparecer del catálogo del país en el que te encuentres.