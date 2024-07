Gol Perú es uno de los canales que transmite algunos de los partidos de la Liga 1 2024, entre los que destacan todos los encuentros de local de Universitario. Además, es reconocido por tener en sus filas a varios periodistas deportivos muy reconocidos. A propósito de ello, Elo Bengoechea, una de las comunicadoras y analistas de este espacio, anunció su salida de este medio. A continuación, te vamos a comentar cuál fue el motivo por el que la uruguaya tomó esta radical decisión que sorprendió a sus seguidores.

Por qué Elo Bengoechea anunció su salida de GOLPERU

A través de un mensaje de Instagram, la periodista reveló que decidió alejarse un tiempo de GolPerú porque está pronto a ser mamá. “Me despido de las pantallas de @golperuoficial por un tiempito: es que me voy a ser Mamá, a mi país, con los míos. A través de esta foto de mi último Tiempo Extra quería agradecerle a todos mis compañeros (los que salen en pantalla y los que no) que me ayudaron muchísimo en este proceso”, empieza así el mensaje de Bengoechea.

Qué más dijo Elo Bengoechea

Asimismo, Bengoechea también agradeció a sus jefes. “También a mis jefes y a las autoridades del canal, por ser tan comprensivos, empáticos y generosos en este momento tan especial y difícil, a la vez. Es difícil encontrar una compañía que te ayude y apoye así”.

Por último, la periodista cerró su publicación de la siguiente manera: “De mi parte quedan solo palabras de cariño y agradecimiento. Al público avisarles que es por un ‘ratito’, porque esta familia se agranda más”.

Resultados de la Fecha 2 del Torneo Clausura 2024

Viernes 19 de julio

UTC 2-1 Cusco FC (estadio Germán Contreras)

Sport Huancayo 1-0 Deportivo Garcilaso (estadio IPD Huancayo)

Sábado 20 de julio

Los Chankas 2-0 Comerciantes Unidos (estadio Los Chankas)

Melgar 5-2 César Vallejo (estadio de la UNSA)

Alianza Lima 2-0 Alianza Atlético (estadio Alejandro Villanueva)

Domingo 21 de julio

Atlético Grau 1-1 Universitario (estadio Campeones del 36)

Carlos A. Mannucci 0-0 Unión Comercio (estadio Mansiche)

Sporting Cristal 4-0 Sport Boys (estadio Alberto Gallardo)

Cienciano 0-1 ADT (estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Programación de la fecha 3 del Clausura:

Jueves 25 de julio

13:00 Alianza Atlético vs. Melgar

15:15 Cusco FC vs. Sport Huancayo

19:00 César Vallejo vs. UTC

Viernes 26 de julio

13:00 Unión Comercio vs. Atlético Grau

15:15 Comerciantes Unidos vs. Mannucci

18:00 Deportivo Garcilaso vs. Sport Boys

20:30 Universitario vs. Alianza Lima

Sábado 27 de julio

13:00 Sporting Cristal vs. Cienciano

15:15 ADT vs. Los Chankas

Qué es la Liga 1

La Liga 1 es la máxima categoría del fútbol profesional en Perú. Anteriormente conocida como la Primera División o el Campeonato Descentralizado, la Liga 1 es organizada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y consta de 18 equipos que compiten en una temporada anual.

La Liga 1 tiene como objetivo principal determinar al campeón nacional y los equipos que clasificarán a competiciones internacionales, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Además, los equipos que ocupen los últimos lugares de la tabla descienden a la Segunda División y son reemplazados por los equipos ascendidos de esa categoría.