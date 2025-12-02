El Año Nuevo Chino 2026 marcará el inicio de un nuevo ciclo en el calendario lunar, según la astrología china. Actualmente atravesamos los últimos meses de la Serpiente de Madera, pero el 17 de febrero de 2026 comenzará oficialemente el año del Caballo de Fuego; una celebración milenaria en la que cada persona está representada por uno de los 12 animales del horóscopo chino. Este sistema astrológico, cargado de simbolismo y tradición, asigna a cada signo características particulares que influyen en la personalidad y en la manera de enfrentar la vida. Para descubrir cuál es tu signo solo hace falta mirar la fecha de nacimiento. Conoce aquí qué animal te representa y más detalles interesantes de esta tradicional celebración.

¿QUÉ ANIMAL SOY EN EL HORÓSCOPO CHINO?

Los 12 signos del horóscopo chino, en su respectivo orden, son: Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo. Además de asociarse con un animal, el año en que naciste también define el elemento que te corresponde, que puede ser Metal, Agua, Madera, Fuego o Tierra. Aquí, te presentamos el listado de animales en el que perteneces en el horóscopo chino de acuerdo a tu fecha de cumpleaños:

Rata : 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 Buey : 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 Tigre : 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 Conejo : 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 Dragón : 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 Serpiente : 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 Caballo : 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 Cabra : 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 Mono : 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 Gallo : 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 Perro : 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE LOS ANIMALES EN EL HORÓSCOPO CHINO?

Rata: La rata es sinónimo de prosperidad material, pero también representa protección. Por eso, son bienvenidos en los hogares. Además, es considerado un animal respetado por su inteligente.

Elemento fijo: agua.

agua. Personalidad: Las personas de este signo zodiacal son positivas y dinámicas. Su trabajo perseverante los ayuda a cumplir todos sus proyectos.

La rata es sinónimo de prosperidad material

Buey: Según la astrología china, el signo del buey significa la prosperidad que se obtiene mediante un trabajo duro y paciente. A veces se lo relaciona con la tranquilidad, pasividad y nobleza de la vaca o el ternero.

Elemento fijo: tierra.

tierra. Personalidad: se diferencia por ser trabajadores, rutinarias y tenaces. Disfrutan los ambientes tranquilos y armoniosos; por eso, prefieren evitar los conflictos con otros, debido a que no les gusta estar involucrados en momentos de tensión.

Tigre: El Tigre es considerado el animal más representativo de la naturaleza. Suele ser llamado ‘rey de todas las bestias’ y simboliza el poder, la felicidad y la valentía.

Elemento fijo: madera.

madera. Personalidad: destaca por su energía, así como su capacidad de liderazgo y seducción. Además, son impulsivos y siempre están buscando divertirse. Posee una simpatía única, lo cual les permite atraer amigos y gente que recién conocen.

El Tigre es considerado el animal más representativo de la naturaleza. (Foto: Difusión)

Conejo: El conejo, animal número cuatro del zodiaco chino, tiene relación con la creatividad, la seguridad, la destreza y la luna.

Elemento fijo: madera.

madera. Personalidad: posee inteligencia, amabilidad y atención. Esto hace que los demás lo acepten con facilidad. Prefieren la paz y los ambientes cordiales.

Mono: El mono en la cultura china simboliza la inteligencia, al punto que muchas personas en China intentan que sus hijos nazcan bajo este signo para que posean este talento y sean más despiertos y agudos en la vida.

Elemento fijo: metal.

metal. Personalidad: es ágil y posee muchas ideas. En ocasiones, es capaz de anticipantes a ciertos eventos antes de que estos sucedan.

Cabra: La cabra representa la belleza y la buena suerte. Este animal del horóscopo chino también está vinculado a la bondad. Además, se caracteriza por disfrutar mucho del arte.

Elemento fijo: tierra.

tierra. Personalidad: son seres amorosos, desinteresados y dispuestos a perdonar los errores de los demás. Son por naturaleza afectuosos y buscan la tranquilidad.

Dragón: Posee un lugar privilegiado en la cultura china, ya que es símbolo de poder y predominancia. Este animal es una criatura que posee gran sabiduría y suele recibir buenos augurios.

Elemento fijo: tierra.

tierra. Personalidad: valora el sentido de la familia, es observador y tiene una gran predilección por la moda. Asimismo, es individualista y presenta una inclinación por la estética.

Los dragones se colocan encima de las puertas o encima de los techos para desterrar a los demonios y a los espíritus malignos (Foto: Freepik)

Serpiente: La serpiente es considerada un animal sagrado, de aspecto negativo, bueno en el género femenino y vinculado con el saber. También se la considera una entidad protectora.

Elemento fijo: fuego.

fuego. Personalidad: elegante y astuto. Por eso, le suele ir bien en los negocios, la política y las relaciones públicas. Tiene talento para la oratoria y cuida mucho lo que dice.

Caballo: El caballo es símbolo del amor, la tenacidad, la devoción y la estabilidad. También ejemplifica la competencia y el talento. Se caracteriza por ser aventurero y estar lleno de energía. Disfruta de viajar y conocer nuevas personas.

Elemento fijo: fuego.

fuego. Personalidad: tiene un destacado sentido del humor, pero tiende a perder esta virtud a medida que transcurren los años.

Gallo: Simboliza la puntualidad y honestidad. También se le suele relacionar con la competitividad y valentía. Además, tiene alegría y elegancia. Con frecuencia se les ama u odia, pero nunca dejan indiferentes a las personas.

Elemento fijo: metal.

metal. Personalidad: presentan gran vitalidad, aunque en ocasiones lastiman a los demás con sus palaras. Son alegres, leales, honestos y observadores.

Perro: El perro representa la fidelidad y la felicidad. Este animal del horóscopo chino también significa protección y pureza. Los que nacen bajo este signo son trabajadores y justos. Además, cuentan con una gran personalidad, lo cual siempre llama la atención de su entorno.

Elemento fijo: tierra.

tierra. Personalidad: evitan las cosas extravagantes y valoran mucho la fidelidad y la amistad.

Cerdo: El cerdo está relacionado con la fertilidad y virilidad. Las personas que nacen bajo este signo del zodiaco chino suelen tener una vida feliz. Además, son muy afortunadas y felices, ya que están dispuestos a gastar para satisfacer sus necesidades.

Elemento fijo: agua.

agua. Personalidad: pacientes, honestas y amables.

El Año del Cerdo se celebrará el próximo 5 de febrero de 2019 hasta el 24 de enero de 2020.(Foto: Freepik)

¿QUÉ ELEMENTO SOY EN EL HORÓSCOPO CHINO?

Metal: si el último dígito de tu año de nacimiento es 0 o 1.

si el último dígito de tu año de nacimiento es 0 o 1. Agua: si el último dígito de tu año de nacimiento es 2 o 3.

si el último dígito de tu año de nacimiento es 2 o 3. Madera: si el último dígito de tu año de nacimiento es 4 o 5.

si el último dígito de tu año de nacimiento es 4 o 5. Fuego: si el último dígito de tu año de nacimiento es 6 o 7.

si el último dígito de tu año de nacimiento es 6 o 7. Tierra: si el último dígito de tu año de nacimiento es 8 o 9.