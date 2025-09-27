Con el objetivo de mejorar la experiencia de sus millones de usuarios en el mundo, Google, la empresa tecnológica estadounidense, ha lanzado una nueva e interesante herramienta con ayuda de la inteligencia artificial. Se trata del “Modo IA”, que se perfila como una nueva modalidad para realizar búsquedas con resultados más rápidos, personalizados y eficientes. De esta manera, ante esta nueva novedad, los internautas se cuestionan sobre la funcionalidad de este buscador, que se encuentra disponible para aplicaciones móvil en Android e iOS. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿DE QUÉ TRATA EL NUEVO MODO IA DE GOOGLE?

Google implementó el Modo IA para millones de móviles en Hispanoamérica, lo cual aparecerá como una pestaña en la página de resultados del Buscador y en la propia app. Con esta nueva versión de la plataforma, modelo Gemini 2.5, permite a los usuarios realizar sus preguntas, tanto complejas como exploratorias, es decir, que pueden encontrar recomendaciones locales, planificar diversos viajes personalizadas o entender instrucciones complicadas. Pues, antes se habrían requerido múltiples búsquedas para aclarar ciertas dudas.

#BúsquedaInteligente #ViajesPlaneados #tiktoklearningcampaign #tech ♬ original sound - Emmanuel Sandoval @esandotech Google activa el modo de inteligencia artificial en Hispanoamérica Hablamos sobre cómo Google ha activado el modo de inteligencia artificial en Hispanoamérica, lo que permite realizar búsquedas más completas y obtener respuestas más elaboradas, como planificar viajes con hoteles, vuelos y actividades, o buscar información sobre platos y lugares a través de contenido visual. Esto promete mejorar la experiencia de los usuarios hispanos en línea. #GoogleIA

“Quiero entender los diferentes métodos de preparación de café. Haz una tabla comparando las diferencias en sabor, facilidad de uso y equipo necesario”, indica la plataforma de Google como ejemplo. De esta manera, el Modo IA utiliza una técnica de ‘query fan-out’, que divide la pregunta en subtemas, brindando las respuestas más relevantes y alineados con la interrogante. Asimismo, gracias a las amplias capacidades de la herramienta, se permite hacer preguntas con texto, voz o cámara, donde los usuarios pueden acceder a enlaces destacados con información relevante. Este Buscador se sustenta en los sistemas centrales de calidad y clasificación, incorporando métodos innovadores destinados a reforzar la veracidad de datos.

¿CÓMO GENERAR STICKERS PERSONALIZADOS USANDO GEMINI PARA WHATSAPP?

A través de sus plataformas oficiales, Google anunció una nueva funcionalidad que utiliza la inteligencia artificial para crear stickers y emojis personalizados. Para generar un novedoso y creativo adhesivo los usuarios deben saber que los pasos son sencillos y accesibles. Es decir, primero deben iniciar sesión en Gemini y descargar una fotografía en la sección “Upload Photo”. Tras ello, se deberá elegir uno de los estilos visuales disponibles propuestos por la herramienta para la creación del sticker digital.

Asimismo, tras elegir el estilo, la aplicación Gemini crea de forma automática una colección de adhesivos digitales que los usuarios pueden descargar y compartir a través de WhatsApp u otras redes sociales. Eso no es todo, pues, la plataforma brinda una serie de opciones y estilos, como Pop Art, Retro Japanese Matchbox, Cartoon Dino, Pixel Art, Royal, Football Sticker, Claymation, Vintage BollywoodySticker Bomb. De esta manera, la diversidad de diseños facilita que los stickers se adapten a distintos gustos y situaciones de uso.